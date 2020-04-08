2020-04-08T13:27:41+03:00
Общество

Заморозки: волгоградцы могут остаться без абрикосов и черешни

Могли пострадать от заморозка в апреле 2020 в Волгоградской области и ранняя вишня, и слива
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В этом году сад зацвел раньше обычного.В этом году сад зацвел раньше обычного.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Волгоградской области в этом году зима была гораздо теплее обычного. А вот погода в апреле 2020 выдалась вполне привычной. Сначала было тепло. Но стоило только раньше времени зацвести абрикосу и черешне, как ударили заморозки, в том числе на почве. Температура воздуха по ночам в северных районах достигала -10 градусов, в Волгограде - до -4ºС. Заморозки продолжаются уже пятый день. Цвет абрикосов у многих садоводов померз.

- По северу области абрикосов в этом году не будет. В Волгограде и по югу - еще есть шансы получить урожай. Могли не пострадать деревья, которые растут в укрытии с южной стороны дома. Более восприимчивы к заморозкам не сами цветки. Гораздо опасней для абрикосов, если мороз ударит не во время цветения, а когда образуется завязь. Она выдерживает температуру лишь 0,5 градуса, - рассказала «КП-Волгоград» наш постоянный эксперт кандидат с.-х. наук Татьяна Орлова, доцент кафедры садоводства и защиты растений ВолГАУ.

Могли пострадать от апрельских заморозка и другие цветущие плодовые деревья – черешня, ранняя вишня стоит в бутонах, слива.

- Этого можно было ожидать, зима была «сопливая». Апрель еще не показатель, возвратные холода в Волгоградской области бывают и в мае, - отмечает эксперт.

По данным Волгоградского ЦГМС, ночью и утром 9 апреля температура воздуха в регионе ночью будет уже около +1 - +6º, но местами все же будут заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4º. В Волгограде ночью потеплеет до минимальных плюсовых температур. Днем же солнце прогреет воздух до +14 - +17ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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