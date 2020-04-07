Использовать СИЗ – это круто!

Начальник отдела имущественных отношений Дмитрий Погребняк представил на конкурс видеоролик о том, как важно использование специальных средств защиты не только на производстве, но и в обыденной жизни.

«Мой сын катается на трюковом самокате, - поделился историей создания призового видеоролика автор. - Как известно, у детей энергии хоть отбавляй, а вот чувство опасности еще не развито в той мере, которая позволяет избежать травм и повреждений. Поэтому мы уделяем много времени объяснению важности использования защитного шлема и других средств защиты. И Кирилл с самого юного возраста знает, что важно применять СИЗ и соблюдать правила безопасного поведения, а вот беспечное отношение к безопасности чревато неприятностями для здоровья».

Успехи сына в катании Дмитрий снял на камеру. Яркий и динамичный сюжет занял третье место в корпоративном конкурсе #безопасныйеврохим. Творческое соревнование для сотрудников компания организовала в рамках большой программы по обеспечению безопасности жизней и здоровья сотрудников на предприятиях группы «ЕвроХим».

«В рамках программы Vision Zero (концепция нулевого травматизма) ЕвроХим последовательно работает над развитием культуры безопасности на производстве, совершенствованием систем менеджмента и повышением уровня навыков и компетенций работников в этой области, - отметил генеральный директор «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев. – Мы верим, что каждый несчастный случай может и должен быть предотвращен, и подобные конкурсы помогают нам прийти к этой цели».