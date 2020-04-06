Важные преимущества получения пенсии на банковскую карту

Хранить денежные средства на карте надежно. Банки стремятся сделать использование платежных карт максимально комфортным, поэтому постоянно совершенствуют системы безопасности. При использовании карты нужно соблюдать простые правила безопасности и тогда даже потеря карты не означает, что потеряны деньги. Средства клиентов лежат не на самой карте, а на счете в банке, и доступ к нему блокируется по первому требованию.

В первую очередь, владельцы банковских карт значительно экономят собственное время, ведь для получения пенсии не нужно каждый раз идти в банк, чтобы получить деньги со счета – пенсия мгновенно приходит на банковскую карту в день поступления из ПФР. Кроме того, с помощью карты можно даже не выходя из дома при наличии доступа в сеть Интернет совершать необходимые платежи, например, оплачивать квитанции за свет, газ, воду, сотовую связь, телевидение и интернет и многие другие. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте Сбербанка или скачать мобильное приложение на смартфон.

Практически во всех торговых точках при расчетах принимают карты, и нет никакой необходимости носить с собой наличные деньги. С помощью банковской карты можно оплачивать покупки, например, в магазинах, аптеках. Важно, что при оплате товаров и услуг ни покупатель, ни кассир не могут ошибиться в расчетах. Например, неправильно дать сдачу. При этом с каждым годом пользоваться картой становится проще. Сегодня выпускаются так называемые бесконтактные карты - для оплаты покупки в магазине, достаточно поднести такую карту поближе к терминалу.

«Люди старшего поколения, пенсионеры, все еще остаются той категорией граждан, которым требуется помощь, чтобы разобраться в актуальных банковских продуктах и современных технологиях. Самое востребованное предложение для людей пенсионного возраста – банковские карты, которые для большинства из нас являются привычным и удобным инструментом оплаты товаров и услуг. Задача для каждого из нас сегодня помочь своим родителям, бабушкам и дедушкам узнать о тех преимуществах, которые дают банковские карты. С их помощью практически все услуги Сбербанка можно получить онлайн, не выходя из дома, ведь в настоящий момент это очень актуально»- говорит Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка.