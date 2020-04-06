2020-04-06T17:27:17+03:00
Экономика

Важные преимущества получения пенсии на банковскую карту

Все больше пенсионеров Волгоградской области предпочитают получать пенсию на банковскую карту
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Хранить денежные средства на карте надежно. Банки стремятся сделать использование платежных карт максимально комфортным, поэтому постоянно совершенствуют системы безопасности. При использовании карты нужно соблюдать простые правила безопасности и тогда даже потеря карты не означает, что потеряны деньги. Средства клиентов лежат не на самой карте, а на счете в банке, и доступ к нему блокируется по первому требованию.

В первую очередь, владельцы банковских карт значительно экономят собственное время, ведь для получения пенсии не нужно каждый раз идти в банк, чтобы получить деньги со счета – пенсия мгновенно приходит на банковскую карту в день поступления из ПФР. Кроме того, с помощью карты можно даже не выходя из дома при наличии доступа в сеть Интернет совершать необходимые платежи, например, оплачивать квитанции за свет, газ, воду, сотовую связь, телевидение и интернет и многие другие. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте Сбербанка или скачать мобильное приложение на смартфон.

Практически во всех торговых точках при расчетах принимают карты, и нет никакой необходимости носить с собой наличные деньги. С помощью банковской карты можно оплачивать покупки, например, в магазинах, аптеках. Важно, что при оплате товаров и услуг ни покупатель, ни кассир не могут ошибиться в расчетах. Например, неправильно дать сдачу. При этом с каждым годом пользоваться картой становится проще. Сегодня выпускаются так называемые бесконтактные карты - для оплаты покупки в магазине, достаточно поднести такую карту поближе к терминалу.

«Люди старшего поколения, пенсионеры, все еще остаются той категорией граждан, которым требуется помощь, чтобы разобраться в актуальных банковских продуктах и современных технологиях. Самое востребованное предложение для людей пенсионного возраста – банковские карты, которые для большинства из нас являются привычным и удобным инструментом оплаты товаров и услуг. Задача для каждого из нас сегодня помочь своим родителям, бабушкам и дедушкам узнать о тех преимуществах, которые дают банковские карты. С их помощью практически все услуги Сбербанка можно получить онлайн, не выходя из дома, ведь в настоящий момент это очень актуально»- говорит Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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