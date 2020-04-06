2020-04-06T16:02:00+03:00
Экономика

Клиент ВТБ стал двухмиллионным обладателем ИИС в России

На Московской бирже был зарегистрирован двухмиллионный индивидуальный инвестиционный счет
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Его владельцем стал клиент ВТБ Капитал Инвестиции. Банк является лидером в России по торговым оборотам сделок, совершенных с таких счетов. В марте ВТБ занял первое место в рейтинге Мосбиржи по объему операций на ИИС. За месяц показатель у банка вырос на 75% и превысил 36,4 млрд руб.

Ежемесячно в ВТБ открывается порядка 20-30 тысяч новых ИИС. За март их количество выросло на 10% и достигло 335 тысяч, объем средств на них увеличился на 7,2% - до 25,2 млрд руб. Более чем на 1 млрд руб., до 9,7 млрд руб., вырос объем средств, которые клиенты разместили в акциях. Стоимость облигаций на счетах ВТБ выросла на 2% - до 11,2 млрд руб. Также приток средств пришелся на валюту и другие инструменты. Облигации по-прежнему занимают первое место в перечне активов, которым отдают предпочтение клиенты ИИС (44,4% от портфеля), на акции сегодня приходится 38,5% портфеля. Всего в ВТБ в настоящий момент с учетом ИИС открыто более 1 млн брокерских счетов.

«ИИС является очень востребованным продуктом. Практически треть брокерских счетов в ВТБ приходится на этот инструмент. Налоговые льготы, в частности, возврат 13% по НДФЛ с вносимой на счет суммы до 400 тыс. руб. в год, дают дополнительную премию к возможной доходности от инвестиций в ценные бумаги. ВТБ активно участвует в популяризации продукта и его продвижении на рынок. Мы рады, что обладателем двухмиллионного ИИС стал клиент нашего банка. И что показательно, это представитель Свердловской области – мы видим, как интерес к рынку ценных бумаг сегодня растет не только в столице, но и по всей России, и верим: в скором будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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