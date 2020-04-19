Коронавирус в Волгограде: подробности о 14 новых зараженных

С каждым днем количество подтвержденных случаев COVID-19 в Волгоградской области увеличивается. 19 апреля оперштаб Волгограда сообщил о 14 новых зараженных. Таким образом, всего в регионе 93 заболевших, 1 смертельный исход, с начала пандемии обследовали 7299 человек, сейчас на карантине находятся 1405 волгоградев, еще 396 – в инфекционных больницах, в том числе 9 детей.

Последние случаи в большинстве – контактные, то есть люди заражаются коронавирусом от тех, кто завез инфекцию из эндемичных регионов. География распространения инфекции на 19 апреля охватила сразу несколько районов: Дубовский, Камышинский, Новониколаевский – там по 1 заболевшему. Еще 5 человек с положительным тестом выявили в Волгограде, а в Палласовском – сразу 6 инфицированных.

Известно, что три женщины из Волгограда - 45-ти, 62-х и 68-ми лет – сами обратились за медицинской помощью, их госпитализировали в инфекционную больницу №5, где поставили диагноз. 44-летний волгоградец подхватил коронавирус в Москве, а 20-летний молодой житель города-героя заразился при контакте.

География распространения коронавируса в Волгоградской области.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Палласовском районе, где рекордное за эти сутки число заболевших, большинство госпитализированных побывали в столице. Речь о мужчинах 56-ти и 42-х лет, и женщинах 50-ти и 23-х лет. Из выявили при обращении в больницу. Пенсионерка 67 лет попала в список контактных лиц, ее тест подтвердился. 29-летняя девушка самостоятельно вызвала «скорую», пожаловавшись на признаки заболевания.

Среди контактных зараженных – 21-летняя жительница Новониколаевского района, 54-летняя женщина из Дубовского района. Последнего, 73-летнего камышанина, выявили после его обращения к медикам. Все заболевшие находятся в больнице №5.

- Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование, - прокомментировали «КП-Волгоград» в оперштабе.

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