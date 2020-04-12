2020-04-12T15:42:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Хроники опустевшего города: волгоградцы самоизолируются по домам

«Комсомолка» публикует фоторепортаж с улиц Волгограда
Екатерина МАЛИНИНА
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На пустых улицах дежурят полицейские.На пустых улицах дежурят полицейские.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград продолжает жить в режиме самоизоляции. Правда, нарушителей постановления губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова от 3 апреля достаточно много. Кто-то гуляет на площадке с детьми, кто-то отправляется на шашлык, кто-то решает свои дела. Но в это воскресенье, 12 апреля, улицы опустели. То ли виной пугающие цифры прироста заболевших по стране – 2186 по стране, то ли все дело в мерзкой погоне сильном холодном ветре.

Качели огородили, но желающих все равно нет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Качели огородили, но желающих все равно нет.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Даже набережная, которая привлекала гуляющих даже в ненастье, полностью пустая. Городское радио из громкоговорителя развлекает только пару собачников и следящих за порядком полицейских.

Мамочки с детьми тоже сидят по домам. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Мамочки с детьми тоже сидят по домам.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Похожая картина и в районах города. Лишь несколько бабушек, несмотря на непогоду, торгуют освященной вербой. Мало кто отважился сам пойти в храм, хотя во всех церквях Волгограда прошли с утра праздничные богослужения.

Скамейки окрасили: то ли воспользовались отсутствием людей, то ли чтобы не было праздно отдыхающих. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Скамейки окрасили: то ли воспользовались отсутствием людей, то ли чтобы не было праздно отдыхающих.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Индекс самоизоляции, разработнный Яндексом, показывает соответствующие ситуации цифры. 3,9. Это выше, чем обычно. Одни из злостных нарушителей самоизоляции – москвичи, а самые послушные граждане живут в Саратове.

Машин на улицах также мало. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Машин на улицах также мало.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Большинство волгоградцев находятся дома. Видимо, до людей начинает доходить реальность опасности. Ответственно выполняют свою работу и полицейские, которые совместно с чиновниками стали штрафовать нарушителей режима.

Возле панорамы тоже ни души. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Возле панорамы тоже ни души.Фото: Екатерина СИМОХИНА

За сутки в Волгограде зафиксировано пять новых случаев заражения COVID-19. Трое заболевших вернулись из Москвы, еще двое получили вирус от родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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