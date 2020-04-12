2020-04-12T11:43:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор из-за коронавируса рекомендовал закрыть волгоградские церкви и кладбища

Но в Вербное воскресенье службы прошли во всех храмах
Екатерина МАЛИНИНА
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Теперь остается дождаться решения губернатора Андрея Бочарова. Фото: администрация Волгоградской областиТеперь остается дождаться решения губернатора Андрея Бочарова. Фото: администрация Волгоградской области
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12 апреля утром Роспотребнадзор по Волгоградской области опубликовал постановление за подписью главного санитарного врача региона от 11 апреля в 2020 года «О дополнительных противоэпидмеиологических мероприятиях, направленных на распространение коронавирусной инфекции». В нем – рекомендации для губернатора, которые касаются всех верующих волгоградцев. Ольга Зубарева рекомендует запретить культовые мероприятия, связанные с массовым пребыванием людей. Запретить прихожанам доступ в храмы и на кладбища. Это не касается похорон. Причем контроль санитарный врач берет на себя. Подобное решение, скорее всего, связано с тем, что на православную Пасху на службы придут тысячи людей. В условиях быстро распространяющейся эпидемии коронавируса - это очень опасно.

Пока администрация Волгоградской области и губернатор Андрей Бочаров никак не отреагировали на настоятельную просьбу. Скорее всего, решение будет чуть позже. Но сегодня, в Вербное воскресенье, с утра прошли службы во всех храмах.

- О рекомендации Роспотребнадзора мы слышали, но пока от руководства нашей Епархии не было никаких распоряжений. Служба в храме прошла светлая и праздничная. Но прихожан было на порядок меньше. Многие выполнили просьбу Московского Патриарха и отмечают этот светлый праздник дома, - пояснил «КП-Волгоград» ректор Царицынского православного университета отец Алексей Маслов.

Кстати, открыты и все волгоградские кладбища. Многие волгоградцы, несмотря на запрет покидать место самоизоляции, отправились на могилы к родственникам.

На данный момент диагноз коронавирусная инфекция поставили 38 волгоградцам, у пятерых из них диагноз подтвердился за последние сутки. В стране 12 апреля выявили 2186 новых случаев COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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