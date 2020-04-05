2020-04-06T16:06:18+03:00
Общество

«Я будущий учитель, но делать ногти – прибыльнее»: почему молодежь не работает по профессии

Все чаще волгоградские студенты совмещают работу и учебу. В каких сферах можно заработать?
Мария КуделинаЕкатерина ЗаболотневаВалерия Кутина
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Многие студенты подрабатывают в салонах красоты, чтобы оплачивать жилье или учебу.Многие студенты подрабатывают в салонах красоты, чтобы оплачивать жилье или учебу.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Конечно, мало кто, поступая в вуз, мечтает потом стоять за стойкой в кафе и кричать «Свободная касса». Но престижной работы на всех не хватает, да и пока ты не овладел профессией, хороших предложений ждать не приходится. Мы узнали, где работают молодые люди, чтобы снимать квартиру, оплачивать обучение и не сидеть на шее у родителей.

СВОБОДНАЯ КАССА

Студентка Ольга учится на третьем курсе ВИУ РАНХиГС по направлению правовое обеспечение национальной безопасности. И уже больше года работает в сети ресторанов общественного питания. На работу вынуждена была устроиться, потому что кругом надо за что-то платить.

«Сейчас получить образование – удовольствие недешевое, а если ты еще и приезжий, то тут надо найти квартиру. За все надо платить, а возраст уже такой, что хоть все еще учишься, но у родителей на шее больше не хочется сидеть. Беру смены на работе по несколько часов, сразу после учебы, а если пары ближе к вечеру, то беру утренние. Это не позволяет мне платить за все самой, но в целом помогает. Для меня эта подработка только временная мера, я вложила уже слишком много сил в свое образование и в будущую профессию, чтобы бросить все на полпути.

Но, когда отучусь, надеюсь найти работу не в Волгограде, тут не так уж много возможностей сейчас, большие города или даже столица – хочется попробовать себя там, да и рабочих мест там больше».

ЗАРАБАТЫВАЮ НА МЕЧТУ

Студентка ВолГУ Елизавета учится на переводчика, но работает кофейне. Правда, надеется, что это не навсегда.

«Я люблю ту специальность, которую выбрала! Хочу в дальнейшем работать в крутой компании и достигать больших успехов. Но, к сожалению, у моей семьи нет возможности исполнить мою мечту, поэтому я работаю и откладываю деньги сама. Это не самая плохая работа, на мой взгляд, удобно совмещать с учебой. Плюс иногда я работаю с переводами текстов и получаю заработок, еще успеваю повышать свой языковой уровень дополнительными занятиями онлайн. Если ты выбрал профессию по душе, нужно доучиться до конца, а во время учебного процесса подготовить почву для долговременной работы по специальности».

ДИПЛОМ НА СЛУЧАЙ – ВДРУГ ПРИГОДИТСЯ

Есть случаи, когда временная подработка так затягивает, что студент понимает – уже сейчас он зарабатывает больше, чем сможет по профессии со своим дипломом о высшем образовании. Например, Наташа. Учится в ВГСПУ, но перевелась с очного на заочное, чтобы освободить время для работы.

«В свое время я научилась работать с ногтями, это показалось мне интересным, я прошла курсы и у меня стало хорошо получаться! Сначала пробовала на друзьях, потом стали приходить друзья друзей. И интернет сыграл большую роль, там каждый мог посмотреть мои работы и, если что связаться со мной, так и начала складываться моя «клиентская база.

В итоге людей стало много, денег прибавилось и профессия, которую я получала, уже не казалась мне такой хорошей. Но совсем бросать учебу не хотелось, поэтому пока я только перевелась на заочное и стараюсь все совмещать».

Сергей – студент политеха. Он учится на факультете автоматизированных систем, транспорта и вооружений.

«Я учусь, потому что этого хотят мои родители, для меня интересен другой заработок и развитие другой сфере. Есть профессии, которые мне интересны, но в нашем городе мало возможностей, и это большая преграда. Если только переезжать в столицу. Я нашел для себя заработок в интернете. Мне это интересно, больше свободного времени, и ты сам для себя берешь проекты, это очень удобно, по крайней мере, для меня. В дальнейшем хочу заняться своим делом, а образование получу, оно не помешает, вдруг пригодится».

ИСТОЧНИК KP.RU

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