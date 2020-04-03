2020-04-03T10:55:23+03:00
Общество

Развенчать коронавирус - предприятия группы «ЕвроХим» противостоят распространению новой коронавирусной инфекции

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» объявила о повышенных мерах безопасности, которые предпринимаются на Гремячинском горно-обогатительном комбинате в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
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Фото:ЕвроХим.Фото:ЕвроХим.
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Несмотря на то, что случаев заражения на территории Котельниковского района Волгоградской области, где ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей, не выявлено, предприятие уже предпринимает шаги, чтобы обезопасить своих работников.

«Во всех производственных объектах комбината несколько раз в день производится дезинфицирующая обработка, сотрудников снабжают защитными масками, - отметили в пресс-службе компании. – Кроме того, в постоянную «боевую» готовность приведена медицинская служба нашего предприятия. На территории промплощадки расположен медицинский пункт, в который работник должен обратиться в случае недомогания, повышения температуры или проявления иных симптомов респираторного заболевания. Налажено тесное сотрудничество со специалистами Котельниковской центральной районной больницы. При входе на предприятие, а также при посадке в автобусы, доставляющие работников к месту работы, организована термометрия».

Это лишь первичные меры защиты коллектива. В случае необходимости компания готова предпринять все возможное, чтобы не допустить распространения инфекции – вплоть до перевода сотрудников на удаленный режим работы с сохранением заработной платы и всех социальных гарантий.

Другое предприятие «ЕвроХима» - «Новомосковский Хлор» позаботился о защите не только своих сотрудников, но и других жителей страны, увеличив производство гипохлорита натрия, известного всем как «хлорка» https://lenta.ru/news/2020/03/19/chlor/ Дешевое и эффективное дезинфицирующее средство используется повсеместно, в том числе и в быту, как эффективное обеззараживающее.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует хлорку для дезинфекции помещений. Раствор гипохлорита натрия уничтожает вирус менее чем за одну минуту, причем без обработки коронавирус остается жизнеспособным до 9 суток.

В планах компании «ЕвроХим» - дальнейшее наращивание выпуска дезинфицирующей продукции и другие меры по защите от вирусной угрозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Развенчать коронавирус - предприятия группы «ЕвроХим» противостоят распространению новой коронавирусной инфекции
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