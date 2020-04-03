Коронавирус – не помеха бизнесу: стань социальным предпринимателем до 1 мая

Социальный бизнес нужен всегда. Особенно в этот непростой период, когда в поддержке и рабочих местах нуждаются самые незащищенные. Однажды они обязательно отблагодарят тех, кто протянул им руку помощи. Хороший тому пример – компания «Узоры» из Урюпинска. До пандемии многодетные мамочки и пенсионеры радовали россиян великолепными узорчатыми платками и одеждой, они поддерживали духовное развитие своего края. А сейчас эти же люди с утра до ночи шьют защитные маски для рабочих, которые каждый день рискуют здоровьем, чтобы наша с вами жизнь оставалась комфортной. Если социальный бизнес – ваше, не останавливайтесь ни перед чем!

Центр инноваций социальной сферы ГАУ ВО «Мой бизнес» напоминает о сроках подачи заявки. Нужно успеть до 1 мая 2020 года предоставить заявление и комплект подтверждающих документов.В июле социальный бизнесмен попадет в региональный реестр и в будущем сможет приносить пользу обществу, а также зарабатывать.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ?

Требований не так много. Самое главное – желание работать и помогать другим людям. Однако в зависимости от деятельности формируется разные комплекты документов.

Если в Вашей организации большая часть сотрудников - социально уязвимые категории граждан, то необходимо предоставить копию штатного расписания, действительного на дату подачи заявления; копии трудовых договоров с работниками из числа граждан, относящихся к социально уязвимым категориям; копии документов, подтверждающих отнесение работников заявителя к социально уязвимым категориям (в зависимости от категории перечень документов может разниться: сведения о численности и заработной плате работников, относящихся к социально уязвимым категориям; копии согласий на обработку персональных данных работников, относящихся к социально уязвимым категориям.

Если же Ваш бизнес строится на реализации товаров, работ или услуг от социально уязвимых категорий граждан, то к 1 мая необходимо подготовить и отправить сведения о реализации товаров и услуг, производимых гражданами из числа социально уязвимых категорий; справку о доле доходов, полученных от реализации товаров и услуг, производимых гражданами из числа социально уязвимых категорий.

Третий вариант – Ваши товары и услуги предназначены для социально уязвимых категорий граждан. Для регистрации в реестре понадобятся сведения о производстве товаров и услуг предназначенных для социально уязвимых категорий граждан, а также справка о доле доходов, полученных от производства товаров и услуг предназначенных для социально уязвимых категорий граждан.

И последний вид социального предпринимательства - деятельность, направленная решение социальных проблем общества. Чтобы подтвердить свою работу, потребуются сведения об осуществлении деятельности, направленной на достижение общественно полезных целей и способствующих решению социальных проблем общества; справка о доле доходов, полученных от осуществления деятельности, направленной на достижение общественно полезных целей и способствующих решению социальных проблем общества.

- Необходимо помнить, что воспользоваться региональными мерами поддержки для социальных предпринимателей будет возможно лишь после регистрации в реестре, - прокомментировала руководитель Центра инноваций социальной сферы Елена Кузьмина.

КУДА И КАК ОТПРАВЛЯТЬ

Заявление и пакет документов могут быть представлены предпринимателями следующим образом:

1. в бумажном виде нарочно по адресу: проспект Маршала Жукова д.3;

2. в бумажном виде почтовым отправлением с отправкой копий документов на электронную почту ЦИСС (ciss34@mail.ru)

КОНТАКТЫ

Если остались вопросы, их можно задать специалистам центра «Мой бизнес» в Волгоградской области по телефону 8 (8442) 23-01-51 или 8 (8442) 32-00-18.

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