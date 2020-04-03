2020-04-03T08:26:02+03:00
Общество

Волгоградский бизнес от коронавируса вылечит «Оздоровление»: всего 1% годовых

Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области разработал меры поддержки
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Волгоградские бизнесмены в полной мере прочувствовали на себе обратную сторону «нерабочей недели»: доходов нет, а зарплата, аренда и налоги капают. Пока неизвестно, сколько продлится всеобщая самоизоляция в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ясно лишь одно: бросать предпринимателей в эту крайне трудную минуту непозволительно. Поэтому до того, как некоторые решат уйти с рынков, Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области разработал программу «Оздоровление», которая протянет руку помощи бизнесу, оказавшемуся в непростой ситуации.

Фонд предлагает кредитование в размере от 10 до 300 тысяч рублей с процентной ставкой – 1% годовых на весь период действия договора микрозайма. То есть практически даром. Отдать сумму необходимо в течение года, но возможна отсрочка по основному долгу на 3 месяца.

Однако рассчитывать на кредит могут далеко не все субъекты малого и среднего предпринимательства, а лишь те, кто больше всех пострадал от мер борьбы с пандемией. Это относится к следующим видам деятельности:

- деятельность по предоставлению мест для временного проживания;

- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;

- деятельность в области демонстрации кинофильмов;

- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; д

- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;

- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;

- образование дополнительное для детей и взрослых;

- Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

- Культура, организация досуга и развлечений;

- Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

- гостиничный бизнес;

- общественное питание;

- деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;

- деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Один из вышеуказанных видов деятельности (по ОКВЭД) должен содержаться в выписке ЕГРЮЛ /ЕГРИП субъекта МСП в качестве кода основного вида деятельности субъекта МСП. Также немаловажное условие – отсутствие долгов по налогам, наличие поручителя.

Та сумма, которую Фонд предлагает предпринимателю, поможет решить ряд текущих проблем, вызванных вынужденным простоем. Деньги можно потратить на следующие цели на оплату ранее заключенных договоров и контрактов, аренду, зарплаты работникам, коммуналку, рефинансирование и так далее.

Подробную информацию можно получить у специалистов Фонда по телефонам в Волгограде: 35-24-88; 35-22-94; 35-22-95.

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