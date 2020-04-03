Режим работы магазинов в Волгограде в период самоизоляции: часы урезали

Волгоград третий день живет в режиме полной самоизоляции. Жители города, которые решили сходить за продуктами или лекарствами накануне вечером, были весьма удивлены. Магазины у дома, торгующие продуктами, супермаркеты и даже гипермаркеты и аптеки сократили время работы. Где-то на час, а где-то и на четыре. Некоторые прежде круглосуточные торговые точки теперь закрываются на ночь. А магазины одежды, обуви и торгующие прочими необязательными вещами закрыты на неопределенный срок. В оставшихся висят объявления: «Соблюдайте дистанцию 1,5 метра», «Надень маску». Правда, где взять последние, мало кто знает.

В самих магазинах почти не видно покупателей. Они стараются рассредоточиться и не пересекаться друг с другом на торговых площадях. Продавцы в самодельных масках. Кто-то еще и в перчатках. У касс в «Перекрестке» нарисовали специальную разметку на те самые полтора метра. Супермаркет в ТРЦ "Пирамида" в центре Волгограда сначала сократил время работы на два часа, теперь закрывается в 19.00. Многие предприятия непрерывного цикла пошли на это, чтобы не организовывать развоз сотрудников по домам. Да и покупатели давно под завязку затарили свои холодильники и кладовки.

Булочки в кулинарии теперь продают уже упакованные, как и салаты в отделе готовой продукции. Продавцы на рынке предлагают самостоятельно набирать овощи в пакет и стараются не прикасаться к товару на глазах потенциальных покупателей.

Большинство аптек в Волгограде во время режима полной самоизоляции работают, но сократили время работы на час – два. В том числе сократили рабочий день аптеки государственной сети «Волгофарм» и «Вита», теперь они закрываются в 17 - 19 часов.

На дверях почти всех маленьких магазинчиков появились объявления "закрыто", "не работает" или новый график работы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Стали раньше закрываться в Волгограде во время самоизоляции магазины сети «Пятерочка» и других торговых сетей. Магазины «Магнит» у дома время работы не сократили, но ввели получасовой перерыв днем для санобработки и дезинфекции. Сократили рабочий день и маленькие магазинчики в спальных районах. А в небольшие торговые павильоны пускают по одному.

«Зельгрос» продолжает работу в обычном режиме - с 7 утра и до 23 часов. Также не стала менять режим работы «Лента». В гипермаркетах сделали разметку и установили диспенсеры с дезинфицирующими средствами для покупателей.

В ТРЦ «Акварель» в Волгограде «Ашан» работает с 8.00 до 22.00. «Леруа Мерлен» организовал бесконтактную выдачу онлайн-заказов. «Детский Мир» и магазин для животных работают с 10.00 до 21.00, а вот аптека «Ригла» - с 10 до 20.00 часов. МегаФон еще меньше - с 11 до 19.

В ТРК «Парк Хаус» во время самоизоляции работают всего два магазина: Карусель - с 9 до 23 часов, аптека Ригла - с 10 до 22. В ТРК «Мармелад» в Волгограде продолжают обслуживать покупателей гипермаркет «Карусель, аптека Доктор Столетов, зоомагазин и «Детский мир». График работы: с 10.00 до 22.00. В Ворошиловском ТЦ до 19.00 ждут волгоградцев магазины: супермаркет «Перекресток», аптека «Ригла», «Детский мир» и DNS. Заведения общепита готовят еду на вынос. В Европа сити молл с 10 до 22 часов открыты аптека, банк, магазин для животных, «Детский мир» и «М.Видео».

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