2020-04-09T20:22:42+03:00
Общество

Олимпийские чемпионки Елена Исинбаева и Татьяна Лебедева показали, как «не заплыть жиром» во время самоизоляции

Спортсменки рисуют, пропалывают огород и занимаются фитнесом
Екатерина МАЛИНИНА
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Фото с личной странички Елены Исинбаевой.Фото с личной странички Елены Исинбаевой.
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Одна из самых популярных шуток в последние две недели – это прибавка в весе во время самоизоляции. От маски, которая не налезет на лицо к концу карантина, до веселой подписи к Винни-пуху, застрявшему в норе кролика. Но шутки-шутками, а держаться как-то надо. И на помощь простым обывателям квартир с проторенной дорожкой к холодильнику пришли олимпийские чемпионки Татьяна Лебедева и Елена Исинбаева. Ассоциация студенческих спортивных клубов (АССК) запустила Всероссийский дистанционный фитнес-чемпионат #физранаудаленке. Известные спортсмены публикуют в соцсетях свои упражнения с этим хэштегом. Причем выполнять их под силу как раз неподготовленным гражданам, у которых нет тренажеров и приспособлений для профессиональных тренировок..

ИДЕАЛЬНЫЙ ПРЕСС ЗА ОДНУ МИНУТУ В ДЕНЬ

Известная легкоатлетка Елена Исинбаева первым делом предложила сделать обычную «планку». И сразу же дала совет: втяните живот, подтяните ягодицы, скрутите спину. Всего 1 минута в день – и к концу апреля у вас идеальный пресс.

Еще одно видео – чемпионка на свежем воздухе с задорным хвостиком на голове. Интенсив с элементами степаэробики, акробатики и легкой атлетики.

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Тренировка от Елены Исинбаевой
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Правда, Лена, которая находится в прекрасной физической форме, взяла высокий темп. Для особо ленивых все можно делать в два раза медленнее.

- Ну не просто же сидеть в самоизоляции без дела и заплывать жиром... На сегодня тренировочный план выполнен! - прокомментировала она свой пост в инстаграм.

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Тренировка от Елены Исинбаевой, чтобы "не заплыть жиром"
3417 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кстати, в своем инстаграме волгоградка показывает, чем еще можно заниматься на самоизоляции. Например, рисовать.

ФИТНЕС ЛЕЖА НА ДИВАНЕ

Чемпионка Татьяна Лебедева творчески подошла к своей миссии нести спорт в массы в непростое для страны время. Волгоградка предложила вариант специально для студентов, когда из имеющихся атрибутов есть только рюкзак и книги.

Под песню Высоцкого спортсменка показала как прокачать бицепсы, трицепсы, сделать выпады, отжимания, подъем ног, И все с утяжелителем в виде «тяжелого гранита науки».

- Постаралась подобрать несложные упражнения без тренажеров. Не думала, что получу такой отзыв. Мне позвонили из Совета Федераций и попросили сделать небольшой ролик для них, - рассказала "КП-Волгоград" Татьяна Лебедева, бывший сенатор от Волгоградской области. - Постаралась уложиться в полторы минуты – упражнения на стуле, профилактика остеохондроза и грыж. Для всех, кто ведет сидячий образ жизни. А сейчас записываю упражнения совсем для ленивых, которые можно сделать лежа на диване рядом с тортиком. Это для тех, кто все время откладывает начало упражнений на понедельник. Хочу помочь сделать маленький шаг.

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#зарядканаудаленке от чемпионки Татьяны Лебедевой
306 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кроме тренировок и физкультминуток дома Татьяна скрашивает свою самоизоляцию прополкой сорняков на приусадебном участке, чтением книг и просмотром любимых сериалов.

- Я все время куда-то бежала и ехала, была чемоданным человеком. Этот месяц для меня возможность все обдумать, побыть с семьей, заняться самообразованием и просто выдохнуть. Это сделать полезно.

Кстати, чемпионки предлагают всем присоединиться к #физранаудаленке. Надо лишь разместить ролик со своими упражнениями с таким хэштегом. И вот – вы уже в команде тех, кто через месяц сможет пройти в двери не только боком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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