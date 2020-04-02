2020-04-02T12:16:45+03:00
Общество

Волгоградский бизнес против коронавируса: на какую поддержку могут рассчитывать предприниматели

С 1 по 5 апреля в регионе объявлен режим всеобщей самоизоляции, он коснулся многих сфер бизнеса
Юлия Данильченко
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Фото: областная администрация.Фото: областная администрация.
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Нерабочая неделя стала настоящим испытанием для волгоградского бизнеса. Всего семь дней простоя сильно ударили по карману предпринимателей: зарплату платить надо, а вот дохода – ноль. При этом налоги, аренду и прочее никто не отменял. И одна нерабочая неделя может превратиться в две, а то и три. Экономику решили поддерживать сейчас, а не реанимировать то, что останется после победы над COVID-2019.

Помогут тому бизнесу, который пострадал больше остальных. Это перевозки всех видов, сферы культуры и досуга, туризма и общепита, гостиничный бизнес, организации допобразования, выставочные мероприятия, также привычные всем услуги ремонта, химчистки, парикмахерских и салонов красоты.

- На сегодняшний день у нас реализуются федеральные и региональные мер по поддержке бизнеса. План включает мероприятия как налоговые, так и неналоговые поддержки, инвестиционную, и общие меры поддержки, - рассказала на брифинге заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.

Известно, что с 1 апреля налогоплательщики, попавшие в категории наиболее пострадавших, будут платить по сниженным ставкам: с 6% до 1% (база - доходы), с 15% до 5% (база - доходы минус расходы). Будет снижена ставка по ЕНВД с 15% до 7,5% и К2.

Среди мер поддержки бизнеса - программа микрофинансирования «Оздоровление», которой смогут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства. Им предлагают займы до 300 тысяч рублей по минимальным ставкам – 1% вместо 8,5%, сроком на 12 месяцев. Более того, до 1 мая никаких проверок, в том числе и уже назначенных, не будет, а «арендные каникулы» сроком на три месяца до 30 июня позволят многим ИП не уйти с рынка преждевременно. Также предусмотрены отсрочки арендных платежей до конца года.

О полном перечне поддержки МСП можно узнать дистанционно в центре «Мой бизнес». Горячая линия ГАУ «Центр Мой бизнес» - тел. (8442) 32-00-05

ИСТОЧНИК KP.RU

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