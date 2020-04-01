2020-04-01T08:26:39+03:00
Общество

Отложите профилактические осмотры и диспансеризацию

«Капитал МС» информирует об изменениях в работе медицинских организаций из-за коронавирусной инфекции
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Фото: ООО «Капитал МС».Фото: ООО «Капитал МС».
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 1391-р от 27.06.2019 года «О Всероссийской диспансеризации взрослого населения», филиалом ООО «Капитал МС» в Волгоградской области в январе и феврале 2020 года было проведено информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения в медицинских организациях региона взрослым населением профилактических осмотров и диспансеризации.

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В целях предотвращения, минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации Минздравом России издан приказ от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Правительством Российской Федерации подготовлено Распоряжение от 21 марта 2020 г. № 710-р.

Учитывая вышеуказанные документы, филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области информирует застрахованных о временном приостановлении проведения в медицинских организациях региона профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения.

Если Ваш полис получен в компании ООО «Капитал МС», то все об обязанностях и правах застрахованных в ОМС при оказании медицинской помощи Вы можете узнать по телефону нашей горячей линии:

Наш сайт: www.kapmed.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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