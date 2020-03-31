ВолГУ 4.0 сегодня: «создавая другое будущее»

- До 5 апреля у студентов ВолГУ внеплановые каникулы. Как ситуация с коронавирусом повлияет на жизнь вуза?

- Мир столкнулся с пандемией, это большой вызов не только для университетов. Наша первая задача - сохранить здоровье студентов и сотрудников. Вторая - дать весь объем знаний и навыков. Университетская жизнь - это не только учеба. Фактически мы оказались в ситуации, когда требуется четкая система оперативного реагирования. Я уверена, что сложившаяся ситуация потребует постановки и решения новых не только учебных и организационных задач, но и научных, в областях, где наш университет является лидером.

Например, в сфере информационных технологий: расширить возможности дистанционного обеспечения реализации учебного процесса, коммуникации, систематизации обработки цифровых следов и больших массивов данных. В области экономики и математического моделирования: как развивается и преодолевается экономический кризис в условиях пандемии, сопровождающейся обвалом нефтяных котировок. В социологии: как реагирует социум на реальные и мнимые угрозы и как их идентифицирует, и так далее.

Фото: ВолГУ.

Думаю, потребуется корректировка научной повестки системы внутренних грантов и проектов. Университет продолжит исполнять свою миссию приращения «глобальных знаний, технологий и человеческого капитала». Материально-техническая база в ВолГУ для этого есть.

Проверка онлайном

- Госуниверситет первым в регионе перешел на дистанционное обучение…

- У нас была задача запустить эффективную электронную образовательную информационную систему (ЭОИС). В рамках проекта цифровизации ВолГУ в январе - феврале шли интенсивные работы по обновлению сервиса «Личный кабинет» для студентов и преподавателей, который был запущен как раз в марте. Каждый обучающийся получил полноценный доступ к учебным планам, рабочим программам, информации о практиках, расписании, своей успеваемости и заданиям.

Организован бесшовный доступ к репозиторию электронных библиотечных ресурсов ВолГУ - это более 100 тысяч экземпляров научной и учебной литературы, включая полнотекстовый доступ к ЭБС «Лань», Book.ru, IPR-Media, Znanium, «Юрайт» и другим. Это полностью покрывает потребности учебного процесса.

Мы запустили в полноценном режиме систему, как раз когда грянул коронавирус. К тому времени в ней были зарегистрированы все преподаватели и 60% студентов. Сейчас уже зарегистрированы все обучающиеся университета. Так что «обкатка» университетской ЭИОС и ее тестирование пошло сразу в режиме максимальной нагрузки. Также мы активно используем вебинарные площадки и корпоративные платформы. В медиацентре ВолГУ развернута студия для записи видео- и аудиоконтента, которая работает в «расширенном режиме».

С первого дня перехода на дистанционное обучение организована поддержка студентов и преподавателей. Все проживающие в общежитии обеспечены бесплатным доступом как в сеть университета, так и в интернет. Все прошло достаточно оперативно. Переход на дистантную форму обучения - это серьезная проверка. Как показали последние дни, мы способны обеспечить образовательный процесс посредством цифровых и онлайн-технологий.

- Может ли дистанционное обучение полностью заменить классическую схему?

- Дистанционное обучение актуально в сложившейся ситуации, но это не панацея. Ничто не заменит живого общения с преподавателем, когда археологи сами «добывают» артефакты в ходе полевых практик, программисты вместе с преподавателем склоняются к монитору, биологи - над микроскопом, наноинженеры - над сложным оборудованием, юристы ведут деловую игру в аудитории, оборудованной как зал судебных заседаний. Но цифровая среда позволяет наряду с фундаментальным университетским образованием дать дополнительные, прикладные компетенции, которые будут востребованы завтра, и сформировать так называемый «цифровой профиль» выпускника.

Отмечу, что в ВолГУ принято решение по запросу студентов предоставлять доступ к необходимому оборудованию. Единственное, в лаборатории может находиться ограниченное число людей, график посещения выстроен жесткий.

- Какие задачи ставит перед собой вуз в этих непростых условиях?

- Перенос реализации научных мероприятий в интернет-формат, организация профориентационной работы в сети. Прорабатываем вопросы Государственной итоговой аттестации с использованием цифровых форматов. Неоценимую помощь оказывает Министерство науки и высшего образования в виде ежедневных онлайн-вебинаров-совещаний, информационного сопровождения через официальные телеграм-каналы, где можно задавать любые сложные вопросы, а также посмотреть и прочитать, что и как делают другие вузы, ознакомиться с лучшими практиками. Активность в интернет-среде открывает новые возможности увеличения числа участников, но в то же время накладывает дополнительную ответственность за решение возникающих вопросов в организационном и не только аспектах.

Фото: ВолГУ.

Не менее важна воспитательная, организационно-педагогическая работа. Университет последовательно создает социокультурное коммуникативное пространство, в котором студенты проводят несколько лет, в том числе и в веб-среде. Даже занятия в Skype или Zoom стали частью процесса. Голос преподавателя звучит в доме, студенты с юмором делятся опытом «участия в процессе дедушек или бабушек - родственников, находящихся в это время рядом», они тоже слушают и зачастую вступают в диалог! Студенты находятся за компьютером все занятия по расписанию, и мы рады, что с нами сейчас даже не самые дисциплинированные студенты. Новый формат общения для них оказался интересен! Огромный интерес в 2020 году в рамках объявленных конкурсов Росмолодежи, ребята предлагают множество молодежных проектных инициатив. Участвуем в конкурсах и будем поддерживать такие проекты, в том числе и самостоятельно.

Подготовку к ГИА мы запланировали как онлайн-форму Научной сессии в апреле 2020-го. Ее мероприятия, например для выпускников, выполняли в том числе и функцию предзащиты выпускной работы. Думаю, главное - составить удобное расписание, чтобы у студентов была возможность послушать выступления не только на своих секциях. Например, экзамен по синхронному переводу происходит в форме реальной четырехъязычной научной конференции. Сейчас это будет удаленный синхрон, самый трудный формат.

Конечно, мы предпринимаем самые серьезные меры по обеспечению приемной кампании. У нас уже успешно работает Электронная приемная комиссия, мы активно консультируем абитуриентов и их родителей, проводим встречи, профориентацию в школах, в Точке кипения. 40-летие нашего молодого вуза в мае-2020 мы видели как большую презентацию с разнообразными интересными мероприятиями. Сейчас ищем новые варианты. Жизнь в сети, которую ведут наши будущие и настоящие студенты и выпускники, думаю, нам поможет.

Стратегическая задача - это вырастить профессионалов, социально адаптированных личностей, которые не только обеспечат свое будущее, но и выведут экономику страны на более высокий уровень; это производство новых знаний и технологий; это формирование центра компетенций будущего.

Университет с большой буквы

- Чем ВолГУ гордится?

- В 2020 году университет в очередной раз стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшие организации и менеджеры года» в номинации «Наука».

Мы наладили работу инжинирингового центра, реализуем госзадания на научные проекты, методично занимаемся исследованием истории Сталинградской битвы, энциклопедическим описанием региона. Два наших журнала вошли в зарубежную базу цитирования Web of Science, один - в Scopus.

Фото: ВолГУ.

В 2019 году ВолГУ реализовал программу трансформации в Университетский центр инновационного, технологического и социального развития региона. В структуре появились новые подразделения: Дом научной коллаборации имени З. В. Ермольевой, Региональный инжиниринговый центр «Телекоммуникационные системы и новые материалы», Центр молодежного инновационного творчества, университетская «Точка кипения».

Обновили оснащение и дизайн ряда помещений университета, сделав их привлекательными для молодежи. У нас растет доля иностранных студентов, что подтверждает нашу репутацию и конкурентоспособность на международном уровне. Также последние 4 года увеличивается доля обучающихся в магистратуре и аспирантуре - сейчас это 22,6% от общего числа.

В последние годы рост интереса к научным исследованиям выразился и в увеличении привлеченного объема финансирования научных исследований. Есть фундаментальные проекты, а как перспективные прикладные направления я бы выделила междисциплинарные проекты. Так, в 2020 году получил поддержку Минобрнауки проект развития методики виртуальной 3D-реконструкции исторических объектов. Планируется оцифровка объектов Царицына, Сталинграда и Волгограда, памятников региона, реконструкция сцен Сталинградской битвы. Мы уже формируем лабораторию, которая объединит усилия историков, археологов, программистов, социологов и психологов.

В 2019 году ВолГУ стал лидером Волгограда по количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады «Я - профессионал»: 2 медалиста, 9 победителей и 13 призеров. Стипендиатами президента и правительства РФ стали 27 человек, двое получили стипендию имени А. А. Собчака.

В структуре ВолГУ два года назад появился Университетский колледж, где сейчас обучаются более 200 человек. Открыто восемь направлений подготовки СПО, шесть из которых входят в перечень программ «TOP-50».

- В каких федеральных программах участвует госуниверситет?

- Сейчас Министерства фактически перешли на проектную деятельность. Актуальной является интеграция университета в реализацию Национальных проектов. Мы задействованы в реализации государственной программы «Развитие образования», нацпроектах «Образование», «Демография», принимаем участие и в решении задач НП «Наука». Уже в 2020 году мы смогли дополнительно выиграть конкурсы в двух нацпроектах «Производительность труда и поддержка занятости», и даже в НП «Здравоохранение» в области подготовки медицинских кадров с языковыми компетенциями. Наши сотрудники в научной коллаборации с Новосибирским госуниверситетом и Институтом математики имени С. Л. Соболева СО РАН работают в математическом центре мирового уровня, созданного на базе Математического центра в Академгородке Новосибирска.

У нас еще много идей! Да, мы молодой вуз, но динамичный, и в этом наше преимущество.

Благодаря нацпроектам у нас работает «Интеллектуальный консорциум». В 2019 году обучение приоритетным технологиям прошли 2770 человек. Около 600 детей занимаются в Доме научной коллаборации, где есть новейшие роботы, микроскопы. Это очень важно и для формирования системы поиска и поддержки юных талантов!

С 2020 года волонтерский центр ВолГУ «Прорыв» стал Окружным центром мобильности ЮФО, также это окружной координатор федеральной программы ФП «Ты решаешь!».

- Какие проекты поддерживает и развивает вуз вне учебы?

- У нас активное студенческое сообщество, сильные волонтерское движение и профсоюз. Мы проводим ежегодный конкурс институтов ВолГУ Alma mater. Есть несколько танцевальных студенческих коллективов, университетское радио, телевидение, газета, сообщества в сети.

Университет вошел в «модельное» и кружковое движение, занимаемся проектной работой со школьниками. У нас есть Образовательный центр «ДОСААФ - ВолГУ» - подобных всего два в России. Создали Волгоградский университетский округ, к которому присоединились даже школы Калмыкии и Ставрополя. Поддерживаем ежегодный конкурс на премию «Признание», которая присуждается школьным учителям по результатам опроса успешных студентов. Абитуриенты, которые ведут активную социальную жизнь, могут быть уверены, что их таланты непременно будут задействованы!

«Ректор - это «движок»

- Какова роль ректора в стабильной работе вуза?

- Ректор - это «движок». Это должен быть не только эффективный менеджер, но и профессиональный лидер, которого понимает и поддерживает коллектив. Без этого не будет команды, без команды не будет результата. Нужно обеспечить стабильность, генерировать идеи и уметь сплотить под них коллектив талантливейших людей, работающих в вузе. Это огромная ответственность.

Ректор просто «приговорен» организовать работу вуза нацеленностью на «идеального» выпускника, как Ноам Хомский мечтал об «идеальном коммуниканте». Необходимо также говорить и об эффективности университета как экономической структуры. Но здесь я могу опереться на опыт моих замечательных предшественников: все ректоры ВолГУ были экономистами.

Международный уровень

- Как вы оцениваете позиции ВолГУ, с кем конкурируете?

- Каждый крупный вуз региона занял свою нишу и «знает» своих будущих абитуриентов и их «профиль». Реальная конкуренция разворачивается за небольшой процент выпускников. У нас довольно высокий средний балл зачисленных, поэтому основные конкуренты ВолГУ - за пределами региона.

Позиции университета в рейтингах я оцениваю как «очень хорошо». Мы вышли на международный уровень. Так, рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) поставил ВолГУ на 211 - 220-ю позицию среди университетов БРИКС и на 201 - 250-е место в Восточной Европе и Центральной Азии.

В 2019 году мы также вошли в University Impact Rankings авторитетного международного агентства Times Higher Education, которое оценивает только старейшие вузы. Университет представлен в этом рейтинге в группе 201 - 300 лучших университетов мира, а по двум направлениям - в топ-100 (Decent Work and Economic Growth; Peace, Justice and Strong Institutions).

В системе национальных рейтингов также достойно представляем регион. Например, в рейтинге востребованности вузов ВолГУ занимает 32-е место в России среди классических университетов. Наш вуз также входит в топ-100 по оценке рейтингового агентства RAEX.

Рейтинги хорошие, и это заслуженно. Лозунг «Все умею, все могу, потому что из ВолГУ» соответствует реальности, наши выпускники именно такие «универсальные солдаты».

В последние три года количество поступающих в ВолГУ по сравнению с другими вузами региона стабильно растет. По 31 приоритетному направлению обучается почти тысяча человек - 23% студентов, по IT-направлениям - 26,5%. У нас 57 уникальных для региона направлений подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура). При этом ежегодно улучшается и качество набора, растет средний балл ЕГЭ поступивших: общий - 65,55, только «бюджет» - 70,36. В то же время в Волгоградской области выпускников школ становится меньше, а выпускники ссузов слабо мотивированы на получение высшего образования.

- Устраивают ли вас критерии оценки вузов?

- Критерии достаточно формализованы, это большой плюс. Мы четко понимаем свои задачи. В учебной работе это соответствие федеральным образовательным и профессиональным стандартам. В научной деятельности это количество научных проектов, доходы от их реализации, качество и количество научных публикаций, оснащенность лабораторий. Министерство периодически пересматривает критерии, уточняет, дополняет - это предотвращает стагнацию, помогает увидеть слабые места и неиспользованные возможности.

С другой стороны, перечень критериев достаточно обширен и порой противоречив. Так что усиление позиций вуза по одному из критериев иногда неизбежно влечет ослабление по другим критериям. Но главное, перечень показателей очень быстро меняется. Особенно остро вопрос стоит в сфере регламентации образовательной деятельности и оценивания соответствия вуза - прежде всего Рособрнадзором (частая смена стандартов ФГОС).

Hard & soft skills

- Что для вас «качественное обучение»?

- Оно возможно только тогда, когда в университете работают высококлассные специалисты, есть необходимое оборудование, поощряется инициатива. В итоге у студента формируются компетенции успеха: умение работать в команде, разрабатывать проекты, строить сетевые коммуникации. В ВолГУ студентам дают и hard skills, и soft skills. Прежде всего это обучение не только для удовлетворения текущих потребностей экономики и рынка труда, но и возможность активно включаться в принципиально новые профессиональные области и сферы.

«Главное - люди»

- Что вы считаете угрозами и в чем видите возможности развития?

- Угрозы для развития сегодня в большей степени формируются во внутренней среде вузов. Во-первых, Минобрнауки ориентировано на открытый диалог с университетами. Каждый день идут прямые трансляции заседаний под руководством министра Валерия Фалькова, где можно задать вопросы и получить рекомендации. Во-вторых, разрабатывается новая система расчета контрольных цифр приема, что позволяет уверенно говорить о росте бюджетных мест в нашем университете в 2021 году. В-третьих, реализуются майские указы, выросла зарплата преподавателей, что позволяет сдерживать «утечку мозгов». В-четвертых, постоянно проходят научные конкурсы, в которых ВолГУ принимает активное участие, что позволяет нам в том числе и обновлять лабораторное оборудование. Поэтому основная угроза - неэффективное управление на местах.

И все же главная боль - это демографическая ситуация, которая напрямую отражается на нашей деятельности. Вузы вынуждены расширять географию набора, выходить за пределы не только региона, но и страны для привлечения талантливых абитуриентов.

Беспокоит и отток абитуриентов, прежде всего в столичные вузы. Там на ряд специальностей и направлений подготовки больше бюджетных мест, чем могут предложить в регионе. С учетом позиции, озвученной Президентом РФ В. В. Путиным в Послании Федеральному Собранию, действий Правительства и Минобрнауки РФ, есть надежда на снижение этого риска. Большинство региональных вузов продолжают готовить специалистов на высоком уровне и становятся подлинными центрами регионального развития.

Еще одна угроза связана с «воспроизводством» научных школ. В разные периоды жизни нашей страны научные коллективы не пополнялись молодыми кадрами. Были пробелы в поколение. За последние пять лет, по официальным данным нашего кадрового управления, из ВолГУ ушло около 343 (!!!) человека из категории ППС - профессора и молодые одаренные исследователи. Это огромные потери! Образовался вакуум тридцатилетних. Это создает угрозу преемственности научных школ и может привести к их разрушению.

Поэтому для меня главное - люди, а потом финансы!

Поступление в вуз онлайн

- Что принципиально нового предложите абитуриентам-2020?

- Подать документы в ВолГУ можно всего за 4 минуты, но можно и вообще не приходить. А фишкой приемной кампании 2020 года станет возможность поступления в вуз полностью в онлайн-режиме. Волгоградский государственный университет в числе 52 российских вузов и единственный в регионе участвует в апробации нового суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

Абитуриенты при помощи портала Госуслуг смогут подать документы в ВолГУ, мониторить свое положение в списках, предоставить оригинал документа об образовании, дать согласие и быть зачисленными в университет в онлайн-режиме. Мы запустим такую возможность и опять будем первыми!

О том, как живет вуз и к чему стремится, мы поговорили с врио ректора Волгоградского госуниверситета Аллой Калининой

Фото: ВолГУ.

В лабораториях ВолГУ самое современное оборудование.

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