Руководитель Центра инноваций социальной сферы Елена Кузьмина: «Волгоградские социальные предприниматели не только зарабатывают, но и приносят пользу обществу»

Зарабатывать деньги и при этом быть максимально полезным для людей – задача не из легких, но вполне осуществимая. Во всем мире социальный бизнес занимает особое место как в экономике, так и в социуме. Активно развивается такое предпринимательство в Волгоградской области благодаря Центру инноваций социальной сферы. Какие меры господдержки могут получить бизнесмены и обычные волгоградцы, рассказала руководитель Центра Елена Кузьмина.

- Для начала объясните, что же такое социально предпринимательство?

- В первую очередь – это бизнес, который приносит доход. При этом социальное предпринимательство отличается от традиционного тем, что на первый план выходит решение социально-значимых проблем, а не прибыль. Такой бизнесмен занимается созданием рабочих мест для уязвимых категорий населения, вовлечением их в экономическую и социальную сферы жизни. Это касается многодетных мамочек, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, беженцев и переселенцев, малоимущих и многих других, кто остро нуждается в дополнительной поддержке.

- Расскажите подробнее о Центре: чем вы занимаетесь?

- Центр инноваций социальной сферы Волгоградской области существует с 2018 года, он действует на базе центра «Мой бизнес». Мы ориентированы на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитывать на нее могут и физлица. Наша цель – оказать помощь волгоградскому бизнесу в создании и реализации социальных проектов, используя инновационный подход. Это могут быть разнообразные сферы: образование, культура, соцобслуживание, спорт, медицина.

- Какие направления реализовывает Центр?

- У нас несколько основных векторов работы: популяризация социального предпринимательства, организация образовательных программ, в том числе акселерационных, помощь в продвижении социальных проектов. Центр обеспечивает юридическое сопровождение, помогает привлекать инвесторов, продвигать продукцию и поддерживать межведомственное взаимодействие между социальных предпринимателей с органами власти, общественными и некоммерческими организациями. Только слаженная работа всех этих структур поможет достичь нужного результата: позволить социально незащищенным категориям интегрироваться в экономику и социум, создать новые рабочие места.

- Это достойные цели. Сколько жителей региона хотят не только зарабатывать, но и заботиться о тех, кто в этом нуждается?

- Много, и с каждым годом мы наблюдаем положительную динамику. В конце 2018 года к нам обратилось около 150 предпринимателей, это был хороший старт. Тогда мы оказали более 400 услуг. В 2019-ом –более 450 предпринимателей и более 80 физлиц. Мы организовали 22 мероприятия, провели сотни консультаций, тренингов и образовательных программ. В этом году наш Центр посетило более 150 бизнесменов и около 100 физлиц.

- На какие услуги может рассчитывать социальный предприниматель или обычный волгоградец без ИП?

- Спектр услуг также очень широк. Волгоградцы без образования юридического лица могут получить консультационную, менторскую, образовательную поддержку по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности. Кроме того, бизнесменам мы помогаем придумать разработать бренд, логотип, сайт, организовать участие в выставочно-ярморочных мероприятиях, размещение на электронных торговых площадках.

- На какой основе они оказываются?

- На безвозмездной основе. Абсолютно все услуги мы предоставляем бесплатно.

- Что мы можем увидеть в результате?

- Благодаря нашему Центру, в Волгоградской области открываются новые детские сады и развивающие центры, медицинские и спортивные учреждения. Благодаря инновационному подходу, мы помогаем предпринимателю найти самые выгодные решения. Например, в Урюпинске существует компания «Узоры», которая производит и реализует пуховые вязаные изделия надомных мастеров (пенсионеры, многодетные мамочки и иные категории, нуждающиеся в дополнительном заработке). Помимо этого, компания поддерживает духовные культурное наследие региона традиции своего района и всего региона, что немаловажно. Это прекрасный пример социального предпринимательства.

- С вашей помощью в регионе проходит конкурс, где выбирают лучший социальный проект.

- Да, мы ежегодно организовываем конкурс «Лучший социальный проект года», по итогам которого победители регионального этапа участвуют оцениваются федеральными экспертами. В 2019 году наша землячка Александра Сукиасян стала лауреатом специальной номинации Совета Федерации РФ. Ее проект направлен на развитие детей в возрасте от 3 до 18 лет и их родителей, повышение уровня профессиональной компетенции педагогов школы «Поколение». Мы очень гордимся этим достижением.

- Развитие бизнеса – это всегда участие в выставках, деловых встречах, тренингах и иных мероприятиях. Вы проводите подобные мероприятия?

- Мы проводим регулярно образовательные и просветительские мероприятия с участием федеральных экспертов в области социального предпринимательства. Организуем участие наших предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях с социальной тематикой. Так, в прошлом году мы приняли участие в 3 выставках города Москвы. В марте этого года наш Центр организовал коллективный стенд на выставке мастеров народных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия-2020», в числе экспонентов презентовала продукцию своего «швейного кафе» Татьяна Цыбулина, в котором люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные мамы, дамы предпенсионного и пенсионного возраста обучаются швейному мастерству. И таких примеров – масса.

Хочется подчеркнуть, что все наши успехи основаны на искреннем желании помогать обществу, простым людям социальному бизнесу. Поэтому наша команда ставит перед собой амбициозные цели и приглашает принять участие в образовательных и иных мероприятиях, организованных Центром инноваций социальной сферы Волгоградской области! Информация о предстоящих событиях размещается на нашем сайте и на портале mspvolga.ru.

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КОНТАКТЫ

Центр инновации социальной сферы находится по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 3.

Контактный телефон: 8(8442) 23-01-50.

Горячая линия по вопросам ведения бизнеса: 8 800 302 3 203

Электронная почта: ciss34@mail.ru

Сайт: http://ciss34.ru/

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