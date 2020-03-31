Из-за коронавируса волгоградские предприятия вместо одежды шьют защитные маски

Партии защитных масок поступили на предприятия Волгоградской области. Их не пришлось закупать у соседних регионов или поставлять из-за границы – изделия, спасающие от коронавируса, начали шить на местных производствах Волгограда и Урюпинска. В короткие сроки выпустили более 11 тысяч экземпляров.

Справиться с распространением опасного вируса помогают волгоградская фирма «Гама Текс», а также «Руслана» и «Узоры» из Урюпинска. Все они перепрофилировались ради общего дела – борьбы с пандемией. Десятки швей кропотливо работают с утра до ночи. На выходе получается многоразовая шестислойная повязка из кулирного полотна, которую можно обрабатывать после каждого применения и использовать по необходимости.

Шьют и обычные марлевые повязки, и модные черные.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Мы вообще уже 8 лет шьем женскую одежду, в основном из трикотажа. Но в связи со сложившейся ситуацией вынуждены были перепрофилироваться и наладить выпуск защитных масок. Вы сами видите, какая обстановка в стране и в городе, и сейчас это нужнее, - рассказал «КП-Волгоград» директор ООО ТД «Гамма Текс» Сергей Шарапов. - Мы подстроились под спрос, торговые центры закрылись и торговли, как такого нет, а масок катастрофически не хватает. Вот мы решили совместить приятное с полезным.

Маски шьют на заказ для крупных предпритий, чьи сотрудники работают в эти дни. Одной маской поделились и с журналистом "КП" - мы тоже работаем для вас.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Регулярно предприятия могут рассчитывать на тысячи изделий из каждого города. Учитывая их практичность, совсем скоро каждый, кто по долгу профессии контактирует с другими людьми, будет защищен. Например, в Урюпинске первым делом побеспокоились о коллективе местного маслоэкстракционного завода.

Все шьют по стандартам.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Вчера вот мы выпустили почти 5 тысяч масок. Пока маски не для розничной торговли, обрабатываем большие заказы предприятий, которые еще работают и заботятся о мерах защиты своих сотрудников, - говорит бизнесмен. - До настоящего момента мы работали в две смены и без выходных. Но, когда объявили нерабочую неделю и ограниченный режим передвижения, численность сотрудников несколько сократится. Работают у нас ведь и мамочки, у которых маленькие дети и они опасаются за их здоровье и решили временно пересидеть на карантине. Поэтому сейчас работаем в одну смену, но в усиленном режиме – 25 швей работают постоянно. Ради безопасности организовали даже доставку сотрудниц на предприятие и обратно по домам, - говорит владелец социального бизнеса.

Производство идет круглосуточно.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Что касается врачей, сотрудников соцучреждений, продавцов, силовиков - для них уже закупили более 300 тысяч одноразовых медицинских масок. Этот вопрос регулярно на контроле оперштаба.