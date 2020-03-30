2020-03-30T11:49:29+03:00
Экономика

ВТБ и «Ростелеком» зарегистрировали совместное предприятие по работе с большими данными

ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Ростелеком» зарегистрировали компанию ООО «Платформа больших данных»
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ООО «Платформа больших данных», которая будет заниматься разработкой и монетизацией продуктов на основе обработки больших данных, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Ростелеком» зарегистрировали компанию ООО «Платформа больших данных», которая будет заниматься разработкой и монетизацией продуктов на основе обработки больших данных, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения

Управление новым совместным предприятием (СП) будет осуществляться на паритетных началах: в совет директоров, отвечающий за стратегическое развитие, войдут по три представителя с каждой стороны.

Технологической основой СП станет платформа, которая будет открыта, в том числе через интерфейс прикладного программирования (API), для всех заинтересованных участников рынка из таких отраслей, как ритейл, телеком, финансовые услуги, девелопмент, а также для организаций государственного сектора. Клиенты платформы смогут получать продукты и услуги на основе уникального набора знаний об аудитории и ее поведении в формате сегментов. Все используемые данные будут проходить проверку на легальность и качество, в то же время они будут деперсонализированы и зашифрованы. Запуск первых пилотных проектов планируется до конца 2020 года.

«Мы сейчас находимся в процессе формирования основы команды, которая будет отвечать в том числе за стратегическую дорожную карту продуктов и услуг платформы. Совместно с партнером мы объединили усилия и сосредоточились на разработке рыночных решений для различных сегментов бизнеса. Подробности про конкретные продукты и услуги СП мы раскроем позднее. Мы рассчитываем значительно расширить спектр предложений на российском рынке по работе с большими данными, привнеся в него свою экспертизу и технологии», — сказал заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

«Рынок больших данных сейчас только формируется. В современном мире компаниям необходимо превентивно и оперативно реагировать на всё возрастающие объемы обрабатываемой информации. Мы надеемся, что компетенции и ресурсы участников СП в этой области позволят ответить на перспективные потребности рынка, а также будут способствовать росту экономики за счет применения технологий анализа больших данных», — подчеркнул вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.

Меморандум о стратегическом партнерстве между компаниями был подписан президентом — председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным и президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским в ноябре 2019 года. Инвестиции в платформу со стороны обеих компаний предварительно оцениваются в 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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