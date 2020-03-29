В Волгограде врачи и пожарные поддержали мировой флешмоб: «Мы работаем ради вас! Оставайтесь дома ради нас!»

Один из самых популярных фелшмобов в мире: «Мы работаем ради вас! Оставайтесь дома ради нас!». Из-за пандемии коронавируса медики попросили жителей оставаться дома. Ведь самоизоляция снижает темпы распространения опасной инфекции, а значит больше шансов помочь людям. Врачи сутками спасают жизни, трудятся без выходных, подвергают себя риску заразиться. В то время, когда кто-то игнорирует требования самоизоляции, не понимая, что от них зависит не только их здоровье, но и жизнь других. Волгоградские медики также поддержали акцию. В Instagram волгоградских больниц появились фотографии с уже знакомым призывом.

- Это не шутка и не репетиция - а время принимать жизненно важные решения и отвечать за них, - просят они.

gauzkp_3 Врачи больницы №3 присоединились к мировому флешмобу

К флешмобу присоединились и пожарные. Они сегодня тоже на работе и на посту. Спасатели призывают волгоградцев оставаться дома, избегать мест с массовым пребыванием людей.

kb5volgograd Медики "больницы Ильича" поддержали мировую акцию

kbsmp25 Врачи больницы №25 в Волгограде: Останьтесь дома!

vodkbgbuz Волгоградская детская областная больница поддержала инициативу медиков со всего мира

Пожарные присоединились к флешмобу.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Поддержали коллег во многих пожарных частях области.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Спасатели рекомендуют даже на карантине соблюдать правила пожарной безопасности.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Для пожарных предстоящая неделя - рабочая.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Кстати, МЧС напоминает, что даже на карантине следует помнить элементарные правила пожарной безопасности. Если вы решили выехать на природу, помните о запрете открытого огня, о безопасном отдыхе, если пережидаете эпидемию на даче, не жгите мусор в ветреную погоду, В соседней Ростовской области из-за горящего камыша весь город затянуло дымом. В огненной ловушке погиб один из пожарных.

Берегите себя и близких.