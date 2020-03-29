2020-03-29T14:30:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгограде врачи и пожарные поддержали мировой флешмоб: «Мы работаем ради вас! Оставайтесь дома ради нас!»

Они публикуют фотографии в Instagram
Екатерина МАЛИНИНА
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Флешмоб поддержали медики во многих больницах Волгоградской областиФлешмоб поддержали медики во многих больницах Волгоградской области
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Один из самых популярных фелшмобов в мире: «Мы работаем ради вас! Оставайтесь дома ради нас!». Из-за пандемии коронавируса медики попросили жителей оставаться дома. Ведь самоизоляция снижает темпы распространения опасной инфекции, а значит больше шансов помочь людям. Врачи сутками спасают жизни, трудятся без выходных, подвергают себя риску заразиться. В то время, когда кто-то игнорирует требования самоизоляции, не понимая, что от них зависит не только их здоровье, но и жизнь других. Волгоградские медики также поддержали акцию. В Instagram волгоградских больниц появились фотографии с уже знакомым призывом.

- Это не шутка и не репетиция - а время принимать жизненно важные решения и отвечать за них, - просят они.

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Врачи больницы №3 присоединились к мировому флешмобу
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К флешмобу присоединились и пожарные. Они сегодня тоже на работе и на посту. Спасатели призывают волгоградцев оставаться дома, избегать мест с массовым пребыванием людей.

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Пожарные присоединились к флешмобу. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Пожарные присоединились к флешмобу.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Поддержали коллег во многих пожарных частях области. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Поддержали коллег во многих пожарных частях области.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Спасатели рекомендуют даже на карантине соблюдать правила пожарной безопасности. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Спасатели рекомендуют даже на карантине соблюдать правила пожарной безопасности.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Для пожарных предстоящая неделя - рабочая. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Для пожарных предстоящая неделя - рабочая.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Кстати, МЧС напоминает, что даже на карантине следует помнить элементарные правила пожарной безопасности. Если вы решили выехать на природу, помните о запрете открытого огня, о безопасном отдыхе, если пережидаете эпидемию на даче, не жгите мусор в ветреную погоду, В соседней Ростовской области из-за горящего камыша весь город затянуло дымом. В огненной ловушке погиб один из пожарных.

Берегите себя и близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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