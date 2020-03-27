ПСБ запускает программу поддержки для малого и среднего бизнеса
Для предприятий МСБ из других отраслей будет предусмотрена упрощенная процедура реструктуризации задолженности по кредитам, решения будут приниматься на индивидуальных условиях. Для клиентов малого бизнеса по кредитным продуктам "Без Бумаг" и "Бизнес-онлайн" в апреле будет доступна процедура удаленной реструктуризации кредита без посещения офиса банка. Также в период с 1 апреля по 31 мая ПСБ отменяет комиссию за ведение расчетного счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и отменяет фиксированные комиссии по эквайрингу при снижении оборотов.
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«ПСБ продолжает разрабатывать дополнительные меры поддержки для клиентов МСБ, пострадавших от коронавируса, - отмечает Константин Басманов, глава блока среднего и малого бизнеса ПСБ, –– мы понимаем в какой сложной ситуации оказались предприятия малого и среднего бизнеса и поэтому стараемся минимизировать их текущие расходы».
ИСТОЧНИК KP.RU