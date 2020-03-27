2020-03-27T17:56:35+03:00
Экономика

ПСБ запускает программу поддержки для малого и среднего бизнеса

ПСБ запускает кредитные каникулы сроком на 3 месяца для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса: кафе, рестораны, гостиницы, предприятия розничной и оптовой торговли, салоны красоты, фитнес-клубы, театры, турагентства
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Для предприятий МСБ из других отраслей будет предусмотрена упрощенная процедура реструктуризации задолженности по кредитам, решения будут приниматься на индивидуальных условиях. Для клиентов малого бизнеса по кредитным продуктам "Без Бумаг" и "Бизнес-онлайн" в апреле будет доступна процедура удаленной реструктуризации кредита без посещения офиса банка. Также в период с 1 апреля по 31 мая ПСБ отменяет комиссию за ведение расчетного счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и отменяет фиксированные комиссии по эквайрингу при снижении оборотов.

.

.

«ПСБ продолжает разрабатывать дополнительные меры поддержки для клиентов МСБ, пострадавших от коронавируса, - отмечает Константин Басманов, глава блока среднего и малого бизнеса ПСБ, –– мы понимаем в какой сложной ситуации оказались предприятия малого и среднего бизнеса и поэтому стараемся минимизировать их текущие расходы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ПСБ запускает программу поддержки для малого и среднего бизнеса
ПСБ запускает кредитные каникулы сроком на 3 месяца для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса: кафе, рестораны, гостиницы, предприятия розничной и оптовой торговли, салоны красоты, фитнес-клубы, театры, турагентства
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 30 марта по 5 апреля
В рамках исполнения указа Президента РФ от 25.03.2020г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и «Информации Банка России о работе банков и платежной системы, операциях Банка России с 30 марта по 3 апреля» ВТБ устанавливает следующий режим
АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» продолжит бесконтактный прием с 6 апреля
Неделя с 30 марта объявлена нерабочей согласно Указу Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Новости 24
Из-за коронавируса в Волгограде закрывают кафе, салоны красоты и часть магазинов
В Волгограде легковушка протаранила автобус
Нерабочая неделя в Волгограде: налоговая не принимает
Цены на медицинские маски в Волгограде завышены в пять раз
Где в Волгограде делают экспресс-тесты на коронавирус
Нерабочая неделя в Волгограде: когда принесут пенсию
Нерабочая неделя в Волгограде: как будут работать банки с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Волгограде на Аллее героев у вечного огня вновь будет звучать музыка
Волгоградцу грозит два года колонии за убитую косулю
Волгоградцы запустили флешмоб #оставайсявмоскве
Коронавирус в Волгоградской области: в автобусах Волжского установили дозаторы с антисептиком
Волгоградскую учительницу, нарушившую карантин после отдыха в ОАЭ, не накажут
В Волгограде рецидивисты украли лоток с золотом, пока продавец отлучилась по нужде
В Волгограде территорию стадиона «Пищевик» расширят
В Волгограде школьникам вместо бесплатного питания выдадут продуктовые наборы
Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву грозит до 20 лет тюрьмы
На волгоградца завели уголовное дело за спил 80 зеленых деревьев
В Волгоградской области отменили ограничение для проезда фур весной