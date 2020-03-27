День театра: как волгоградцу стать актером и реально ли покорить Москву

27 марта мы поздравляем всех причастных к театру, но в основном, конечно же, актеров. Профессия артиста у многих вызывает интерес, в особенности ею интересуются юноши и девушки, которые думают, с чем связать свою жизнь. Однако прежде чем действительно заняться этой нелегкой профессией стоит взвесить все «за» и «против».

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

На артиста драматического театра и кино можно выучиться практически в каждом большом городе, где есть институты культуры, консерватории и прочее. В Волгограде будущих актеров ждут в институте искусства и культуры (можно поучиться не только на артиста драматического театра и кино, но и на артиста музыкального или кукольного театра). Чтобы поступить, помимо результатов ЕГЭ по русскому языку и литературе нужно сдать творческие вступительные экзамены.

Престижнее и перспективнее, конечно, учиться в столице. ГИТИС, ВГИК, Щепка, Щука и МХАТ называют «золотой пятёркой» и считается, что там дают самое лучшее актерское образование. Выпускники по большей части становятся востребованными артистами, снимаются в кино, играют в престижных театрах. Есть достойное образование и в провинции. Например, Саратовский театральный институт. Кстати, выпускница СаТИ Светлана Чуйкина - известная актриса кино - жила некоторое время в Волгограде. Здесь же она закончила школу.

Выбор есть, но бюджетных мест немного, конкурсы большие, а разница платного обучения весомая. Конечно, поступить в Москву или в Питер практически невозможно, поэтому абитуриенты отдают предпочтение таким городам, как Волгоград, Саратов, Краснодар и так далее. Ориентировочно по конкурсу в Волгограде 7 человек на место, в Саратове 10, а вот в Москве около 900 человек.

СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ ВЫЛОЖИТЬ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Актерская специальность – одна из самых дорогих, хотя профессия не так уж хорошо оплачивается, если ты не звезда большого экрана. В Волгограде за обучение придется отдать 120 тысяч в год, в Саратове – больше 150 тысяч, в Москве оно в разы выше – цены в «золотой пятерке» варьируются от 322 до 471 тысячи в год.

Перспективы совсем разные, и не факт, что ты эти деньги отработаешь. Конечно, возможности выпускников столичных вузов не сравнить с провинцией. Мы поговорили с несколькими выпускниками ВГИИКа, чтобы узнать, как им пригодилось театральное образование.

КАК ПОКОРИТЬ СЦЕНУ

У выпускников Волгоградского государственного института и культуры есть возможность устроиться в местный театр. Актеры волгоградских театров по большей части выпускники ВГИИКа. Но не стоит думать, что, если у начинающего артиста все получается на сцене местного театра, его будут ждать с распростертыми объятьями на столичных театральных подмостках. Есть немало случаев, когда молодые и успешные актеры уезжали в Москву, не находили там работу и возвращались назад. Но у некоторых получалось.

Александр Обманов известен зрителям по фильмам «Землеройка», «FEN», «MEMETO MORI», «Дуэт по праву», а также по сериалам «Универ. Новая общага», «Взрыв», «Восьмидесятые» и так далее. Такой случай – очень большая редкость.

Александр Обманов. Фото: кадр из фильма.

- Первые съемки были еще во время учебы во ВГИИКе. Именно из-за них я учился 6 лет вместо 5, - рассказывает Александр Обманов «КП-Волгоград». – В 2010 году в Волгоград приехала съемочная группа Dixi-TV на съемки сериала "Шахта". Город маленький, и один из моих сокурсников попал в групповку (постоянная массовка). Он позвонил мне, и я приехал на съемочную площадку. Там мне предложили роль сотрудника милиции. Так я попал в проект и так я пропустил сессию, но съемки были для меня важнее. На площадке сразу видят кто ты, на сколько хорошо ты работаешь... и спустя какое-то время в этом проекте мне дали эпизод со словами с актрисой Светланой Устиновой, я знал ее по фильму Бумер (Дашка, главная героиня).

Если у выпускников не получается устроиться в театр или они сами этого не хотят, парни и девушки могут пойти работать в различные ДК и школы - вести театральные кружки, открыть свое аниматорское агентство, работать в социальных сферах, ведущим праздников или тамадой. Выпускница ВГИИКа Анастасия Ляпичева работала ведущей на радио «Ретро FM». По ее мнению, многие с актерским образованием идут на телевидение и на радио, потому что это смежные профессии, там нужны раскрепощённые люди, без зажимов и с поставленной речью.

По мнению актрисы волгоградского ТЮЗа Мирославы Крайновой в театре не работают, театру служат, им нужно гореть и жить. Это очень сложная, и во многом неблагодарная профессия. В основном люди не понимают, какой труд приходится выполнять артистам, чтобы получился спектакль. Работают не жалея себя, своего времени, своих возможностей ради большого искусства.

Мирослава Крайнова.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Будущий артист должен быть талантливым, упрямым, стрессоусточивым, собранным, понимающим, что он делает, жадным на новые знания и ощущения, должно быть огромное желание идти вперёд и развиваться. Необходимо, чтобы у человека был внутренний стержень, потому что не так легко выдержать театральную нагрузку, - считает Мирослава.