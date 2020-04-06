2020-04-06T17:04:51+03:00
Происшествия

Из-за сильного ветра огонь с горящей травы перебросился на пять домов в Волгограде

Спасатели уже несколько часов тушат частный сектор
Юлия Данильченко
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Пожар затронул пять домов.Пожар затронул пять домов.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Жителям поселка Верхнезареченский в Тракторозаводском районе Волгограда пришлось экстренно нарушить самоизоляцию и покинуть собственные дома - они загорелись. Черный столб дыма от полыхающего частного сектора был виден с разных концов города-героя.

На месте работают 11 единиц техники и 35 спасателей. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

На месте работают 11 единиц техники и 35 спасателей.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Для тушения пришлось полностью перекрыть улицу Александрова: несколько пожарных расчетов бросили все силы на тушение полыхающих домов. Масштабное возгорание началось с малого – сначала огонь попал на сухую растительность недалеко от сектора.

- Около 15:00 поступило сообщение о возгорании сухой травы в районе улицы Чекистов. Пожарные расчеты выехали на место ЧП, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Из-за ветра огонь с травы перекинулся на дома. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Из-за ветра огонь с травы перекинулся на дома.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Злую шутку сыграла непогода: порывы ветра сегодня местами достигают 15 метров в секунду. Именно ветер спровоцировал попадание искр на деревянные конструкции домов.

- В 17:14 удалось локализовать открытое горение. Всего к ликвидации пожара привлекли 11 единиц техники, 35 человек личного состава, - добавили в ведомстве.

Чтобы спасти людей и дома, пожарные несколько часов безостановочно тушат очаг. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Чтобы спасти людей и дома, пожарные несколько часов безостановочно тушат очаг.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- В мероприятиях по обеспечению общественной безопасности, организации дорожного движения, оцеплению, содействию силам МЧС задействовано свыше 70 сотрудников полиции и 20 единиц техники, - прокомментировали в областном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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