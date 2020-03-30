«Не успела ответить на письмо, получила прогул»: студенты о дистанционном обучении

Из-за коронавируса вузы Волгограда были закрыты на карантин. Чтобы вирус не распространился среди студентов, их из душных аудиторий отправили на дистанционное обучение. Кто-то воспринял это как каникулы и возможность погулять и отдохнуть, кто-то взялся за учебники. Ребята признается – задают порой больше, чем во время обычной учебы.

Одни за другими на «удаленку» отправились ВолГУ, ВГСПУ, ВГИИК, РАНХиГС. Последними были ВолгГТУ и ВолгГМУ. «Медики» долго не сдавались – все же врачам нужна практика, а если они научатся работать в условиях пандемии, то и в обычной жизни, когда она наступит, им будет проще. Но все руководство университета их решило пожалеть - на первом месте должна быть безопасность жителей.

ПРОСПАЛ? ПРОГУЛ!

Преподаватели сразу предупредили – это не каникулы, все обучение будет проходить в полном объеме по расписанию. Спать до обеда не получится.

Как проходит обучение и как проверяют задания? Мы пообщались со студентами из разных вузов нашего города. Многие ответили, что уже определились с платформой для связи с преподавателями – чаще всего это не какие-то модные разработки, а привычные мессенджеры и почта.

Получив материал от преподавателя, нужно обязательно ответить «принято», иначе напротив вашей фамилии преподаватель быстренько нарисует «НБ» (не был). Такое правило, как говорят студенты, было установлено на начальном этапе дистанционного обучения.

- «К сожалению, ты ответила поздно, работу нужно было сдать в 9.50!» - написал мне преподаватель и, естественно, влепил прогул, - говорит студентка факультета ИМОСТ ВолГУ Анастасия.

В РАНХиГС студенты получают практические задания на почту и в установленный срок должны отправить работу преподавателю. Для консультации они используют программу Teams.

- Сначала мне показалось это интересным, но потом я понял, что дистанционное обучение оставляет желать лучшего, - признается студент экономического факультета РАНХиГС Илья. - Во время карантина некоторые уехали домой из города, а т.к. обучение проходит по расписанию, не все успевают подключиться вовремя, и это очень сильно затягивает процесс. Задание на почте намного больше по объему, чем обычно, и не всегда понятно, что к чему, поэтому для меня это обучение целое испытание!

В институте искусств ВГИИК все обучение проходит по почте - преподаватели высылают задания на общую почту группы:

- Мне нравится дистанционное обучение, во время сессии не нужно думать, как совмещать сдачу экзаменов и работу, я отправляю все на почту и получаю ответ от преподавателя, для меня это очень удобно, говорит студентка Инесса. Сейчас посещать ВГИИК разрешают только старостам для проставления зачетов всей группе – в разгаре сессия.

АППАРАТУРА ПРИ НЕМ

ВГСПУ занимается со студентами через приложение Zoom. Это бесплатный ресурс, который позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 минут, количество участников не ограничено. По окончанию конференции можно начать следующую, и так до бесконечности.

- Мне неудобно заниматься по видеосвязи. Всегда возникают проблемы технического характера, например, либо мы не слышим преподавателя, либо преподаватель не слышит нас, то я вообще не могу зайти на сайт, - делится мнением Екатерина, студентка факультета дополнительного образования ВГСПУ. - Из-за этого трудно получать информацию в полном объеме. Плюс первые 20 минут у нас уходит на то, чтобы мы все настроили свои гаджеты, что уж говорить, если вдруг пропадет интернет...

Студенты из ВолгГМУ пока только готовятся к обучению и настраивают групповые чаты. Также они будут пользоваться электронной информационно-образовательной средой (ЭИОС) ВолгГМУ и другими современными платформами. В ЭИОС загрузили весь информационный материал, необходимый для освоения той или иной дисциплины студентом. Практические занятия, такие как лабораторно-практические, проходят в формате видеоуроков.

- Мне нравится такое обучение, есть время поискать дополнительную информацию и доделать некоторые задания, - говорит будущий стоматолог Нина. Ее однокурсник Евгений рад тому, что параллельно с учебой можно делать свои дела.

Пока неизвестно, как долго продлится домашнее обучение. Первоначально студенты уходили на дистанционку на две недели, но если ситуация не стабилизируется, онлайн занятия продлят.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Елена Юрьевна Малушко, доцент кафедры германо-романской филологии, зам.директора по информатизации института ФиМКК ВолГУ:

-Мы осуществляем удаленную работу со студентами в трех основных направлениях: часть преподавателей отправляет задания студентам на корпоративные личные почты, другие работают в электронной информационно-образовательной среде СДО Moodle ВолГУ, которая позволяет создать интерактивные индивидуальные задания и даже групповые проекты и обсуждения, третьи проводят онлайн-конференций со студентами через приложения Zoom, Skуpe, Hangouts и т.д. Не сказать, что дистанционное обучение — это сложно. Проблемы, с которыми мы встречаемся, это интернет-соединение, которое может быть нестабильным не по нашей вине. Студенты могут излишне порадоваться появившемуся «свободному времени» и захотеть пропустить лекцию, а у некоторых нет нужной техники. В последнем случае выручает вездесущий телефон, без которого сейчас уже невозможна наша жизнь. Но нет предела совершенству. Иногда хочется объединить студентов в одном онлайн - кабинете, как в реальности, но как? Передать имитацию присутствия возможно, но заменить живое общение сложно, даже онлайн-конференциями. Наши студенты уже соскучились по реальным парам и надеются скоро вернуться. А кто-то, наоборот, порадовался, что не нужно так далеко ездить каждый день. Но все единогласны в том, что продолжение занятий – это очень круто! Ведь у кого-то такой возможности нет, а у наших студентов – есть!