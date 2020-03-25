Что нужно знать о коронавирусе

- высокая температура тела

- головная боль

- слабость

- кашель

- затрудненное дыхание

- боли в мышцах

- тошнота

- рвота

- диарея

Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями и обычным (сезонным) гриппом:

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Если Вы обнаружили у себя один или сразу несколько симптомов, СОГАЗ-Мед рекомендует незамедлительно обратиться за медицинской помощью путем вызова врача на дом.

Пути передачи коронавируса:

- Воздушно-капельный (выделение вируса происходит при кашле, чихании, разговоре);

- Контактно-бытовой (через предметы обихода).

Как защитить себя от заражения?

Фото: Ленц Мария.

Защитить себя на 100% от вируса невозможно, но если соблюдать определенные правила, то риск заражения можно снизить в несколько раз:

- Чаще мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие средства. Желательно носить их с собой, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

- На работе и дома регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым прикасаетесь (клавиатура, оргтехника общего пользования, экран смартфона и т.д.)

- Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (такие прикосновения свершаются нами в среднем 15 раз в час).

- Находясь в людных местах максимально сократите прикосновения к находящимся в этих местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

- Чаще проветривайте помещение.

- Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

- Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

- Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.

Помогают ли маски при инфекционных заболеваниях?

Использование одноразовой медицинской маски снижает риск заболевания вирусными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем. Для больных ОРВИ ношение маски обязательно.

Как правильно носить медицинскую маску?

Если мы хотим достичь максимального эффекта защиты от вируса при ношении маски, стоит обратить внимание а следующие рекомендации:

Фото: Светлана Маковеева.

- Перед применением маски следует тщательно вымыть руки.

- Маска должна плотно сидеть на лице, полностью закрывая нос, рот и подбородок.

- При использовании повязки запрещается трогать ее руками.

- Надевать и снимать маску можно только за ушные петли, не дотрагиваясь до ее ткани.

- Менять маски следует каждые 2 часа. Использованное изделие следует сразу утилизировать, не стоит оставлять его на столе или класть в сумку. Повторное применение недопустимо! Маска является одноразовой.

- Надевать повязку на лицо необходимо только в помещениях, в транспорте или при прямом контакте с больным человеком. На улице риск заболевания минимален и маска не нужна.

Можно ли вылечить новый коронавирус?

Да, разумеется. Однако не существует специфического противовирусного препарата от нового коронавируса — так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.

Вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции, нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии – лечение направлено на поддержание функции лёгких.

Кто в группе риска?

Заразиться вирусом рискуют люди всех возрастов, однако, как и в случае других ОРВИ, дети и люди старше 65 лет с ослабленной иммунной системой - в зоне риска тяжёлого течения заболевания.

Есть ли вакцина для нового коронавируса?

В настоящее время такой вакцины нет, однако, в ряде стран, в том числе в России в научных организациях Роспотребнадзора уже начаты её разработки.

В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа?

Симптомы гриппа проявляются очень быстро, через 2-3 дня после заражения.

Коронавирусу же требуется для этого до 14 дней.

Следите за новейшей информацией о коронавирусе. Выполняйте рекомендации специалистов, центральных и местных органов здравоохранения, а также организации, в которой вы работаете, по защите себя и окружающих.

Зачем это нужно?

У центральных и местных органов здравоохранения имеется самая актуальная информация о динамике заболеваемости коронавирусом в вашем регионе. Они могут выдать наиболее подходящие рекомендации о мерах индивидуальной защиты для жителей вашего района.

Лицензия ОС№ 3230-01 от 28.02.2019г.

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Cправка

Если Вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.

В соответствии с распоряжением правительства РФ № 710-р от 21.03.2020г., в целях обеспечения здоровья населения и нерапространения новой коронавирусной инфекции, во всех лечебных учреждениях временно приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.