Мороз, мокрый снег, гололед: в Волгограде похолодает

Необычно теплая зима напомнит о себе в конце марта морозом, мокрым снегом и гололедом. В прогнозе погоды на 24 марта в Волгоградской области и в Волгограде все это есть. По области ночью температура воздуха опустится до 0…-5ºС, местами при прояснении ударит мороз до -10ºС. В северных районах пройдет снег, мокрый снег, осадки будут от небольших до умеренных. Днем во вторник по области будет также прохладно - от нуля до +5ºС, в Волгограде - от +2 до +4º.

- В выходные Волгоградская область была поделена на две части. На севере - метель, снег, минусовые температуры. От Волгограда на юг - дождь и тепло, в Котельниково было +14ºС. В ближайшие дни в регионе также ожидается неустойчивая погода, - рассказала «КП-Волгоград» начальник отдела ОГМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

На федеральных трассах круглосуточное дежурит спецтехника. Водителей просят соблюдать правила, дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом погоды. В случае нештатных ситуаций на дорогах можно позвонить по телефону круглосуточной диспетчерской службы - (8442) 968649, - рассказали в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

А уже с 25 марта погода будет улучшаться, осадки прекратятся. К выходным в Волгограде вновь потеплеет.

- Ночью будет около нуля, днем – в районе +8...+10°С, по югу области до +15 °С. Апрель ожидается таким, каким он обычно и бывает в Волгоградской области, поэтому кому-то он может показаться прохладным. Ночью в регионе еще будут отрицательные температуры, - отмечает Наталья Алатырцева.