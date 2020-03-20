Евгений Гришковец в Волгограде: "Хотел к вам прийти в спецхалате. А у вас тоже все рис скупают?"

Дом офицеров в Волгограде закрыт, все концерты и спектакли отменили из-за коронавируса. Но Евгений Гришковец, чье выступление должно было состояться сегодня, 20 марта, все-таки приехал в Волгоград. Он заранее решил, что все равно посетит каждый город своего турне. Не денег ради, а чтобы встретиться со своими поклонниками.

«Меня ждут зрители в Волгограде, Ростове, Краснодаре, Сочи, Симферополе и Севастополе. Концертов и спектаклей, как я уже сказал, в назначенные даты не будет. Но сам я во все эти города приеду. Я это для себя решил. Зачем? Почему? А просто чувствую в этом свою человеческую и профессиональную необходимость, - написал артист, когда стало понятно, что запланированного турне не будет. - Даже если сто раз по телевизору, по радио и в сети сообщить о том, что спектакль перенесён, всё равно найдутся люди, которые придут на концерт. Придут, а дверь закрыта. Какое у них будет впечатление? Плохое! Испорченный вечер, потерянное время… А так представьте себе: люди придут, дверь, конечно, закрыта, но перед дверью стоит тот самый артист, на которого они покупали билеты, то есть, стою я… И зрители тогда непременно поймут, что и они, и я в одинаково печальном положении, что мы все вместе пострадали от принятых в связи с пандемией мер… Спектакль, конечно, я пришедшим не сыграю, но по крайней мере, своё почтение выразить смогу, настроение чуть-чуть подниму, смогу убедить их в полном своём к ним уважении и лично пообещаю, что снова приеду».

В шесть часов вечера Евгений Гришковец действительно встречал волгоградцев на ступенях Дома офицеров. На встречу пришли немногие: кто-то в масках для предосторожности, кто-то с книгой автора, чтобы взять автограф, а кто-то просто получить дозу эмоций от общения с этим удивительным рассказчиком.

«У меня тоже была мысль прийти в костюме химзащиты, но что-то передумал. А у вас тоже рис скупают?», - смеется Гришковец, завидев поклонников в масках.

«У ВАС РАРИТЕТНАЯ КНИГА. ДАЖЕ У МЕНЯ ТАКОЙ НЕТ»

- Поставьте автограф, пожалуйста, - волгоградка протянула писателю книгу его авторства «Планета».

- Вам досталась уникальная книга, - улыбается драматург. - Она пиратская. Столько судов из-за нее было… Даже уголовное дело, - расписываясь, между делом, говорит Гришковец.

- Ой, я не знала, только сегодня ее получила из интернет-магазина. Она еще и в ужасном состоянии была, потрепаная. Я с ними поругалась, но конечно купила, - оправдывается девушка.

- Так она не просто пиратская, еще и отмытая, - смеётся автор. - Раритет, даже у меня такой нет.

Гришковец полтора часа общался с волгоградцами перед закрытыми дверями Дома офицеров.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кстати, пиратство – больная тема российских писателей. Авторские права в нашей стране практически не защищены.

- У меня есть несколько радиоспектаклей, записанных на немецком языке. Так вот, если за рубежом какая-нибудь радиостанция прокручивает один из них, мне тут же поступает на счет 350 евро. А в России: мы миллион рублей потратили за авторские права на музыку, которая звучит в ходе спектакля, а радиостанции ее крутят, и никто ничего не платит, - зацепила пиратская тема писателя.

Причем переживает он не только за себя. Ведь, например, над видеоспектаклем (а их у Гришковца семь) работает большая группа людей. Это огромный многомесячный труд. А в итоге – три миллиона нелегальных просмотров.

- И наверняка люди, которые смотрят пиратские копии, хорошо ко мне относятся, - с иронией говорит автор, - но все равно они меня обворовывают…

«ЭТО БЫЛИ СЧАСТЛИВЫЕ ТРИ ДНЯ В ВОЛГОГРАДЕ»

- Вы уже были в Волгограде ранее? – интересуются наши люди.

- Конечно. Первый раз был в Волгограде в 80-м. Помню, мы не смогли уехать из Грузии в Кемерово, и подвернулись билеты в Волгоград. И мы поехали. Меня друзья встретили с огромными яблоками в руках. Это были просто фантастические яблоки, до сих пор их помню. А дома меня угостили отварной осетриной, я тогда впервые ее попробовал. А еще помню поездку в пойму. Тогда я впервые, да собственно и единственный раз в жизни, ловил раков. Сначала было страшно – они ж в воде кажутся огромными, а потом я вошел в такой азарт, что наловил их наверно ведра два. Уже весь посинел, но вытащить меня оттуда было невозможно. Это были счастливые три дня в Волгограде», - нахлынула ностальгия на Гришковца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/767814" frameborder="0"></iframe> Евгений Гришковец рассказал, как впервые в жизни ловил раков в Волгограде.

- Ну и как Волгоград сильно изменился с тех пор?

- Вы знаете, не очень-то, - откровенно признался Евгений Гришковец.

ГРИШКОВЕЦ И ЕГО БОЛДИНСКАЯ ЗИМА

Поделился драматург с волгоградцами и планами, и даже приоткрыл завесу тайны о том, над чем работает сегодня.

- У меня сейчас здоровский период. Если у Пушкина была плодотворной болдинская осень (писатель был в Болдино на карантине во время холеры - прим.ред), то у меня сейчас болдинская зима. За январь-начало февраля я написал сразу две пьесы, Одну за 8 дней, одну за 11. Обе сразу же взяли два ведущих театра. В одной главную роль будет играть Марина Неелова Я даже представить себе такого не мог. Говорю: «Марина Мстиславовна, если б я знал, что вы будете это играть, я бы получше написал», - шутит режиссер.

- Вторая пьеса называется «Между делом». Я буду сам ее ставить в театре Пушкина. В декабре этого года она должна выйти. А в «Современнике» спектакль выйдет к концу сезона – июнь-июль. Там прекрасный состав: в спектакле репетируют Света Иванова, Алена Бабенко, Никита Ефремов…

Концерты артистов массово переносят на осень. Спектакль Евгения Гришковца перенесли в Волгограде на октябрь.

- Чем планируете заняться на вынужденных каникулах?

- У меня есть замысел нового романа, вот теперь будет много времени на него.

- Посоветуйте, что-нибудь почитать на карантине из современной литературы?

- Фазиля Искандера, все собрание сочинений. Вам на весь карантин хватит.

Полтора часа общения с писателем пролетели незаметно.

«О, а уже и спектакль по времени начался, - с небольшой грустью заметил Гришковец. – Ничего, осенью все восполним».