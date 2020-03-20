ТЮЗу – 50: мистика, факты, история и будущее

Этот театральный сезон для театра юного зрителя стал юбилейным. ТЮЗу исполняется 50 лет! От классики до современной драматургии, от спектаклей для совсем маленьких до глубоких, проникновенных, с большим смыслом для взрослых – все это гармонично сочетается в репертуаре ТЮЗа. Один из главных театров нашего города покорил не только сердца маленьких волгоградцев, но и приобрел свою аудиторию среди старших театралов. Представляем вашему вниманию некоторые факты про этот храм культуры.

1. Немногим, известно то, что сегодняшнее здание театра юного зрителя – второе. Первый ТЮЗ располагался по адресу ул. Октябрьская, 16, там же были детская балетная студия и оркестр. В 1942 году, во время войны здание было разрушено. 22 марта 1970 года уже в существующем ТЮЗе, который находится на Рабоче-Крестьянской, состоялась премьера спектакля «Конек-горбунок» по Ершову. С этой даты начинается большой творческий путь современного театра юного зрителя.

Первый ТЮЗ был разрушен во время Сталинградской битвы. Фото: архив театра.

2. Более 300 спектаклей поставлено за 50 лет работы. Восемь спектаклей – максимальное количество выпущенных театральных постановок за сезон под руководством действующего художественного руководителя театра Альберта Авходеева.

3. С 2012 года на базе ТЮЗа есть детская театральная студия. Это была первая студия при театре.

В современном здании ТЮЗа бывали очень многие волгоградцы. Фото: Эллина Емельянова.

4. По словам художественного руководителя театра Альберта Авходеева, в ТЮЗе есть оберег, который очень глубоко спрятан.

5. Актеры и монтировщики сцены рассказывают, что иногда в театре происходят мистические вещи. Монтировщики слышали звуки шагов, а в этот момент в театре никого не было. Альберт Авходеев рассказал, как кто-то стал дергать за ручку закрытой двери, когда он остался один в кабинете, было очень поздно. Считают, что это приведение театра, про которое ходит немало легенд.

6. Самый посещаемый ТЮЗовский спектакль сегодня – «Ревизор». Худрук считает, что классика всегда будет актуальна, потому что можно всегда показать то, что еще не видел зритель в определённой пьесе. Спектакли по классике ценны тем, что каждый зритель находит там свой смысл.

Ревизор - самый посещаемый спектакль в истории ТЮЗа.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

7. В театр юного зрителя приезжало с гастролями немало известных театров. Но один запомнился особенно. В 1983 году ТЮЗ принимал «Современник». Целый месяц московский театр работал на сценах ТЮЗа и театра драмы. В течение месяца было показано немало спектаклей. Однако именно в театре юного зрителя состоялся предварительный показ, который был посвящен двадцатилетнему юбилею «Современника». На показ были допущены лишь ТЮЗовцы. Самыми громкими спектаклями были «Любовь и голуби» в постановке Фокина, «Спешите делать добро» в постановке Волчек. На сцене театра трудились такие известные артисты, как Валентин Гафт, Марина Неёлова, Игорь Кваша.

8. В волгоградском ТЮЗе свою театральную деятельность начинали Аристарх Ливанов, актер МХАТ им. Горького; Наталья Рязанова, актриса и педагог РАМТ; Евгений Литько, лауреат премии «Чайка»; Петр Журавлев актер «Государственного молодежного театра на Фонтанке», Сергей Барышев. Примечательно, что по окончании вуза в Волгоградский театр юного зрителя должна была приехать работать по распределению Марина Неёлова, но по определенным обстоятельствам этого не случилось.

9. В ближайших планах театра – постановка большого спектакля «Дон Кихот» по Сервантесу. Вместе с Альбертом Авходеевым будут трудиться не только талантливые актеры, но и приглашенный художник, ученица Эдуарда Кочергина, Таисия Хижа, номинант на «Золотую маску».

10. Волгоградский ТЮЗ занимается благотворительностью: школьники из малоимущих семей, которые посещают спектакли с классом, могут посмотреть их бесплатно.

11. ТЮЗ активно гастролирует не только по стране. В 2013 году театр юного зрителя ездил на гастроли в Израиль. Спектакль «Брачный договор» приняли с восторгом в шести городах, в котором его показали, а именно в городах Ашдод, Ариэль, Арад, Ришон-ле-Цион, Маалот и Тель-Авив. Немного позднее, в 2015 году, ТЮЗ побывал на сцене Малого театра. Одними из самых ярких спектаклей были «Брачный договор» и «Слон».