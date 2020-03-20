Учитель химии из хутора Бурковский стала Учителем года в Волгоградской области

В Волгограде выбрали "Учителя года-2020". Завершился последний этап регионального конкурса. Победителем стала Виктория Кутнюк – учитель биологии и химии. Женщина обошла своих соперников в финале, отличившись в конкурсе «Разговор с образовательным политиком» и захватив зрителей речью на тему «Учитель в цифровом мире».

Виктория – учитель не гимназии или престижного городского лицея. Она рассказывает о химической таблице Менделеева деревенским мальчишкам и девчонкам в хуторе Бурковский. Небольшая школа, в которой учатся порядка 500 ребят сразу из нескольких населенных пунктов.

«Комсомолка» пообщалась с Викторией и узнала: есть ли шансы у школьника из села поступить в московский вуз и как сделать уроки любимыми.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, ЗАЧЕМ ИМ УЧИТЬСЯ

- Для меня победа в этом конкурсе - важное событие в жизни. Все педагоги, участвующие в отборе, профессионалы. Так что конкуренция была большая. Но мне кажется, решающую роль сыграла увлеченность своим делом. Человек должен гореть внутренним огнем, которым может заразить и других: жюри, учеников. Мне удалось и я этому рада.

- Сейчас многие дети не хотят идти в школу: А что там делать? Как привлечь ребенка на урок?

- В первую очередь мальчишки и девчонки должны понимать, зачем это им это нужно, где им пригодится? Даже если это не профильный предмет. Например, я рассказываю своим ученикам, что химия понадобится, когда они будут покупать ту же косметику или средства для уборки дома. Важно знать, безопасный состав или нет. Что можно трогать руками, а от чего лучше держаться подальше.

Педагог работает в школе в хуторе Бурковский.

- Многие родители считают, что нужно обязательно «запихнуть» своего ребенка в престижную школу или лицей, чтобы тот мог поступить в хороший вуз. А может ли деревенский школьник попасть в московский институт на бюджетное место?

- Вы поймите, стандарты образования одинаковые, а значит, учителя учат одному и тому же. А у нас в школе все педагоги замечательные, увлеченные. Да, иногда у нас меньше оборудования, чем в городских школах, но это не мешает нам готовить детей к ЕГЭ. Если ученик готовится, воспринимает на уроках материал, то он поступит наравне со своим сверстником из лицея.

- Из-за пандемии волгоградские школы будут переходят на дистанционное обучение. Насколько будет это сложно сделать вам?

- Я активно пользуюсь интернетом, хорошо знакома с соцсетями, так что думаю, что проблему решить вполне возможно. Не исключены сложности. Но будем над ними работать и продолжать учить детей и на расстоянии.

- Остается ли время на отдых, на семью? Да, как у любого человека у меня есть свои увлечения, например, мы любим семьей путешествовать по стране. Мне нравится балет и при возможности стараюсь ходить на спектакли или смотреть их в интернете.

- Как будете готовиться к следующему этапу?

- Он еще не скоро, так что сейчас главная задача – учебный процесс для моих ребят в школе.

Символ конкурса - сияющую свечу - Виктория Кутнюк получила от Ларисы Арачашвили, выигравшей всероссийский конкурс. Фото: администрация Волгоградской области

Напомним, в прошлом году "Учителем года" года стала Лариса Арачашвили, учитель русского языка и литературы из школы "Долина знаний". Она выиграла всероссийский конкурс. Поэтому осенью финал состоится в двух городах страны: в Волгограде и в Москве.