Волгоградские газовики рекомендуют минимизировать визиты в абонентские службы и использовать дистанционные сервисы в целях профилактики коронавирусной инфекции

ООО «Газпром газораспределение Волгоград», АО «Волгоградгоргаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» информируют потребителей о том, что большую часть вопросов, связанных с газификацией, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования, расчетами за поставку газа, можно решить удаленно, без посещения офисов.

В связи с этим газовые компании рекомендуют своим клиентам максимально использовать дистанционный метод взаимодействия со специалистами компаний, чтобы не допустить распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Вся контактная информация с указанием телефонов и адресов электронной почты опубликована в специальных разделах на сайтах организаций: (активные ссылки http://34gaz.ru/one-stop-shop/ и https://34regiongaz.ru/o-kompanii/kontaktnaya-informatsiya/).

В частности, заявки на газификацию, на ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, установку или замену газовых счетчиков, на оказание других услуг можно подать, направив письмо на электронную почту филиалов и участков, указанных на сайте http://34gaz.ru/ в разделе «Филиалы и МГП Волгоградской области» (ссылка http://34gaz.ru/gro/).

Информацию по интересующим вопросам можно получить по единому многоканальному телефону (8442) 24-88-88. Аварийные заявки принимаются в ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» по телефонам: 04, 104 (по мобильной связи).

Произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Эти вопросы можно также решить, направив электронное письмо на адрес: F0340000@34regiongaz.ru, либо по адресам электронной почты и телефонам абонентских отделов (ссылка https://34regiongaz.ru/o-kompanii/map/). Контактная информация также указана в квитанциях на оплату газа.

Офисы газоснабжающей и газораспределительной компаний, в том числе филиалы, абонентские службы и территориальные участки в районах, работают по обычному графику с соблюдением необходимых мер предосторожности. Для всех сотрудников проведен инструктаж о неукоснительном выполнении санитарных норм и правил, направленных на профилактику коронавирусной инфекции.

Учитывая сложившуюся ситуацию, просим потребителей газа по возможности решать вопросы дистанционно, общаясь со специалистами по электронной почте, телефону или через личный кабинет абонента.

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