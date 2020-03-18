Ветки и трава с участка: сжигать или выбрасывать

С наступлением весны от частного сектора Волгограда потянуло дымком. Особенно чувствуется он по вечерам. Горожане убираются на своих приусадебных участках, а обрезанные ветки, сухую траву и прочий мусор сжигают. Прибавляется в это время и работы у пожарных - каждый день им приходится тушить десятки возгораний сухой растительности и камыша. Только за последние трое суток в регионе произошло более 150 пожаров, из них 99 возгораний травы и 32 - мусора. А жары еще нет. Пожароопасный период в Волгоградской области начнется с 1 апреля. Ближе к майским праздникам объявят особый противопожарный режим. Разжигать костры в это время запрещено. Нарушителям грозят крупные штрафы. «КП-Волгоград» узнала, куда девать растительный мусор жителям частного сектора.

КОГДА МОЖНО СЖИГАТЬ МУСОР НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ И В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ?

- Пока в Волгоградской области не введен особый противопожарный режим, сжигать сухую растительность и мусор можно, но с соблюдением мер безопасности: в металлической бочке, вдали от строений и деревьев, под постоянным контролем и при наличии под рукой того, чем можно затушить огонь. Нельзя жечь мусор в сухую ветреную погоду, - пояснили корреспонденту «КП-Волгоград» в региональном главке МЧС России.

И все же пожарные уже сейчас советуют ветки, листья и сухую траву выносить в места для накопления ТКО или утилизировать компостные ямы.

А вот во время действия особого противопожарного режима (обычно у нас в Волгоградской области это период с мая по ноябрь) разжигать костры категорически запрещено. Нарушителям грозят штрафы и даже уголовная ответственность, если случится беда. И доводы, что металлическая бочка или мангал не являются источником открытого огня, в это время не работают. Ведь любое горение - это угроза возникновения пожара.

КУДА ВЫБРАСЫВАТЬ МУСОР С УЧАСТКА?

В правилах противопожарного режима прописана обязанность регулярно убирать мусор и косить траву, в том числе вдоль заборов. А утилизация отходов - обязанность собственника этого самого мусора. У садовых и дачных кооперативов должны быть заключены договоры на вывоз мусора, руководство должно организовать и площадку для сбора мусора. В Волгоградской области за сбор, перемещение и утилизацию твердых коммунальных отходов отвечает региональный оператор по обращению с ТКО - компания «Управление отходами - Волгоград».

ВЕТКИ ДЕРЕВЬЕВ И СУХАЯ ТРАВА ОТНОСЯТСЯ К ТКО?

- В составе ТКО учитываются отходы, образующиеся при уборке придомовой территории – это уличный смет, а также отходы в результате проведения работ по санитарной или омолаживающей обрезке деревьев. Доведенные до определенной фракции аварийные деревья, ветки, кустарники, опавшие листья вывозятся силами регионального оператора для дальнейшей утилизации или захоронения на специализированный полигон, - рассказали в компании.

При этом согласно разъяснениям Минприроды*, отходы, которые образуются в процессе содержания зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки), не соответствуют определению ТКО по основному признаку**. Они являются отходами, образованными вне жилых помещений, и вывозить их потребитель должен самостоятельно.

С многоквартирными домами, где все функции по содержанию участка берет на себя управляющая организация, все понятно. Куда же жителям частного сектора выносить такой мусор, учитывая, что в период особого противопожарного режима сжигать нигде ничего нельзя?

- Ветки и сухую траву можно складировать в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, а также на специальных площадках для крупногабаритных отходов, - разъясняет регоператор.

При этом нужно порубить ветки, чтобы они занимали минимум места и не превышали габаритные возможности мусоровозов. Регоператор будет вывозить весь растительный мусор, несмотря на юридические нюансы. А вот все, что находится за пределами контейнерной площадки, приравнивается к несанкционированной свалке и в зону ответственности регионального оператора по обращению с ТКО не входит.

* Письмо Минприроды РФ №08-25-53/24802 от 11.10.2019 «О направлении разъяснений по вопросу регулирования деятельности в области обращения с ТКО».

** Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».