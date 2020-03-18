Не выходя из дома: как не остаться без продуктов и с долгами за газ на карантине

Волгоградцы килограммами закупают сахар, гречку и консервы, на время опустошая полки магазинов и радуя владельцев неожиданной выручкой. Но паника настигла не всех. Люди освоили интернет, в том числе и доставку на дом, когда выбрав необходимый товар из каталога, нужно лишь дождаться курьера и оплатить услугу. В Москве этот сервис давно процветает. А вот в Волгограде? Что можно заказать не выходят из дома, а за чем придется все равно топать ножками, узнала «Комсомолка».

ГОТОВАЯ ЕДА

Готовые блюда вам доставят два известных конкурирующих сервиса Delivery Club или Яндекс. Еда. Они сотрудничают со многими кафе и ресторанами. Так что можете получить на дом и шаурму, и гамбургер, и ростбиф. А вот шашлычок будет без коньячка. Алкоголь, в том числе и пиво, курьеры не возят. Тарифы зависят от того общепита, где вы делаете заказ. За какую доставку с вас возьмут 99 рублей, где-то при заказе от полутора тысяч привезут все бесплатно.

На дом можно заказать еду практически из любого ресторана.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, есть доставка и в самих ресторанах и кафе. Стоимость лучше уточнять на сайтах.

ПРОДУКТЫ

Но питаться утром, днем и вечером в ресторанах для большинства непозволительная роскошь. Поэтому экономней будет заказать на дом продукты. Такой сервис в Волгограде тоже есть и не один.

Например, Сбермаркет предлагает доставку с 9 утра до 22 вечера. Они готовы собрать вам продуктовую корзину из всех товаров, что есть в «Ленте» и «Метро». Причем с учетом акций и скидок. Первый заказ – 98 рублей, 158 рублей последующие. Если же вы решили запастись 30 килограммами гречки, то придется заплатить - +4 рубля за каждый килограмм сверху.

Сервис Кengo.market доставляет в Волгограде ассортимент «Ленты». При заказе от полутора тысяч рублей – доставка бесплатная, меньше – 198 рублей.

Есть интернет-сервисы, которые не привязаны к конкретному магазину, а нужно выбрать предложенный каталог на сайте. Например, eda-domoy.su. Минимальная стоимость заказа 600 рублей. Цена доставки зависит от района: от 100 рублей в Центральный, до 200 - в Кировский.

Сайт vlg.produktoff.com также предлагает на выбор продовольственные и непродовольственные товары – дефицита пока нет. Минимальный заказ также 600 рублей. Стоимость «посылки» до 45 килограммов – 165 рублей. При наборе товаров от 2500 тысяч вам привезут все бесплатно. С курьерами всех служб можно расплатиться как наличными деньгами, так и картой.

А вот до аптеки придется идти ножками.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЛЕКАРСТВА

Если с едой проблем с доставкой нет, то заказать лекарства домой не так то просто. Почти все аптеки принимают заказ до ближайшего к вашему адресу аптечного пункта: что «Волгофарм», что «Аптека.ру». В интернете есть несколько сервисов, которые прописывают на сайте доставку на дом. Но дозвониться до них невозможно. Можно провисеть на трубке ожидая ответа оператора и десять минут, и полчаса.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Волгоградские газовики выпустили рекомендацию минимизировать визиты в абонентские отделы. Большинство вопросов в наше время решаются удаленно. Для этого есть многоканальный телефон (8442) 34-04-34 и сайты http://34gaz.ru/one-stop-shop/ и https://34regiongaz.ru/o-kompanii/kontaktnaya-informatsiya/

Через личный кабинет можно подать заявку на газификацию, ремонт и обслуживание оборудования, оплатить и передать показания за газ.

Также можно решить проблему с «Концессиями водоснабжения» - https://investvoda.ru/ , (круглосуточные многоканальные телефоны: (8442) 60-66-00, 99-67-96), «Концессиями теплоснабжения» - https://teplovolgograd.ru/ и (многоканальный телефон (8442) 99-02-94) и «Волгоградэнергосбытом» - https://energosale34.ru/ (многоканальный телефон 13-99 и для мобильных телефонов 960-703).

Оплатить детский сад, кружки в школе также можно через интернет. У всех банков есть онлайн-сервисы, которые позволяют это сделать.

Если вы никогда не пользовались интернет-сервисами, лучше попросить молодых родственников или соседку показать алгоритм.

КРАСОТА

Даже в изоляции многие хотят выглядеть на все сто. Предложение услуг парикмахеров, визажистов, мастеров ногтевого сервиса можно с избытком найти на авито. Цены разные - в зависимости от того, что вы хотите: с вас возьмут 200 рублей за подстриженную челку или полторы тысячи за окраску волос. Скорее всего, никакой лицензии и прочих сертификатов вы не увидите. Зато из дома выходить не придется.

Кстати, некоторые парикмахерские готовы предоставить вам мастера на дом, просто за это придется дополнительно заплатить.

Так что карантин не так страшен, как его малюют. А многие даже находят в нем позитивные стороны. Это возможность прочесть давно заброшенную из-за нехватки времени книгу, сесть за любимый сериал или даже выучить английский онлайн. Кстати, обучающих курсов через интернет также предостаточно. Также можно побывать в музеях Москвы - опять таки через всемирную паутину.