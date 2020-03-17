2020-03-17T08:41:40+03:00
Общество

Здоров ли ваш автомобиль?

Весенняя диагностика Volkswagen по хорошей цене
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Пройдите профессиональную проверку автомобиля Volkswagen всего всего за 999 руб.(1)

В стоимость входит:

-Проверка регулировки фар на стенде

-Проверка работы наружных световых приборов

-Проверка АКБ-тестер

-Проверка подвески-диагностика ходовой части механиком

-Осмотр ветрового стекла

-Проверка состояние щеток переднего /заднего стеклоочистителей

-Проверка работы стеклоочистителя

-Проверка работы эл. двигателя стеклоомывателя

-Проверка работы кондиционера

-Проверка уровней эксплуатационных жидкостей

- При выявлении неисправности выгода 20 % на работы и оригинальные детали.(2)

Реклама.

Запишитесь на сервис или у знайте подробности в Официальном сервисном центре Volkswagen «Волга –Раст» на Мамаевом Кургане.

ул. Землячки 82Г

+7(8442)781-333

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это ложь»: Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузное поле, - о слухе, будто он стал личным пилотом президента России
В Интернете появилась информация о том, что он уходит из авиакомпании "Уральские авиалинии" и переходит в специальный летный отряд "Россия"
Кто такой духовник
Каждый человек рано или поздно приходит к осознанию того, что ему не хватает жизненного опыта, ума и багажа знаний для принятия правильных решений. И как хочется в такой ситуации обратиться к тому, кто поможет, подскажет и наставит на истинный путь к спас
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: «Детям, проходящим длительное лечение в больницах, нужна возможность не разлучаться с близкими»
В рамках визита в детскую республиканскую клиническую больницу республики Татарстан министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко посетил «Дом Роналда Макдоналда»
Новости 24
Под Волгоградом в столкновении легковушек две женщины получили травмы
Волгоградская ДПС остановила такси с наркокурьерами и пакетом и героина
Из-за коронавируса отменили поезд из Волгограда в Ташкент
Плюс два новеньких в «Роторе»: Александр Довбня стал дважды папой
Волгоградца посадили на 5 лет за поставку в больницу подержанного рентгена
В Волгограде таксист-рецидивист ограбил пассажира и избил полицейского
Коронавирус в Волгограде: троллейбусы и трамваи обрабатывают хлором
Волгоградская область купит 13 автопоездов для медобследования
В волгоградских супермаркетах под видом известных марок вместо масла продавали спред
Коронавирус против футбола: волгоградцы могут сдать билеты на матч «Ротор» - «Спартак-2»
В Камышине в колонии нашли труп мужчины
В комитете ЖКХ Волгоградской области новый начальник
Волжская ГЭС на четверть увеличила сбросы воды
В Волжском экстренно эвакуировали школу
Клещи проснулись и покусали уже пятерых волгоградцев
Из-за коронавируса вузы Волгограда переходят на дистанционное обучение
Почтальон из Волгограда заставила полицейских искать несуществующего грабителя
В Волгограде УФАС проверяет аптечные сети по поводу дефицита и роста цен на медицинские маски
Бывший вице-мэр Волгограда остался на три года в тюрьме за обман знакомого на 2,5 миллиона рублей
Волгоградские следователи раскрыли преступление девятилетней давности
В больницы Волгограда не пускают из-за коронавируса
У волгоградских торговцев изъяли 4 тысячи сетей и раколовки
На юге Волгограда «Форд» протаранил «скорую»: фельдшер в больнице
Волгоградские родители пожаловались на автоматы с чипсами и шоколадками в школах
Охранные зоны газопроводов
Огонь подобрался к домам: под Волгоградом степной пожар тушили больше часа
Александр Хацкевич о победе «Ротора»: «Вообще мы планировали играть в другой футбол»
Север Волгоградской области засыпает снегом