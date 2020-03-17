Здоров ли ваш автомобиль?
Пройдите профессиональную проверку автомобиля Volkswagen всего всего за 999 руб.(1)
-Проверка регулировки фар на стенде
-Проверка работы наружных световых приборов
-Проверка АКБ-тестер
-Проверка подвески-диагностика ходовой части механиком
-Осмотр ветрового стекла
-Проверка состояние щеток переднего /заднего стеклоочистителей
-Проверка работы стеклоочистителя
-Проверка работы эл. двигателя стеклоомывателя
-Проверка работы кондиционера
-Проверка уровней эксплуатационных жидкостей
- При выявлении неисправности выгода 20 % на работы и оригинальные детали.(2)
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Запишитесь на сервис или у знайте подробности в Официальном сервисном центре Volkswagen «Волга –Раст» на Мамаевом Кургане.
ул. Землячки 82Г
+7(8442)781-333