Коронавирус унес жизни более 7 тысяч человек по всему миру, а зараженных людей на 17 марта уже порядка 180 тысяч. В России же ни одного смертельного случая, отмечает депутат Госдумы Ирина Гусева. Парламентарий высказалась о пандемии в своем инстаграме, где призвала волгоградцев не паниковать, а наоборот – заняться здоровьем.

- Дорогие избиратели, очень много звучит вопросов с просьбой пояснить, что происходит с ситуацией вокруг коронавируса. Могу вам уверенно сказать: эта истерия и паника нагнетается интернетом, - заявила Ирина Гусева. - В Волгоградской области, как и в стране, ситуация полностью под контролем. То, что сегодня нам предложено дистанционное образование, отмена массовых мероприятий – все это ради профилактики. Тем, кто выезжает за границу, в том числе командировки, предложено никуда не ездить. Это правильно. Мы должны быть бдительными и внимательными к своему здоровью.

i.m.guseva Депутат Госдумы Ирина Гусева о коронавирусе: Нужно не паниковать, а заниматься здоровьем и профилактикой

Также депутат отметила, что в Волгоградской области нет ни одного случая заражения. В стране же вирус COVID-19 нашли всего у 93 россиян, 5 человек смогли полностью вылечиться. Это говорит об одном: наша медицина готова к самым экстренным ситуациям, а благодаря своевременной профилактике, предложенной властями, удалось минимизировать масштабы всемирной катастрофы.

- Замечу, что многие кричали, как хорошо за границей. Посмотрите, что там сейчас происходит – в Европе, Америке, - подметила Ирина Гусева. - Желаю всем здоровья, хорошего настроения, меньше паники, больше профилактики здоровья и внимания друг к другу.

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