Закошмарили: волгоградский бизнесмен заплатит 50 тысяч за мультяшную игрушку

У волгоградских предпринимателей наступили плохие времена: их массово штрафуют на круглые суммы за нарушение авторских прав. Кошмарят бизнесменов не сами правообладатели, а третьи лица. Представители получают доверенность, с помощью тайных покупателей приобретают контрафактную продукцию и повально выигрывают суды. А выигрывает ли от этого владелец права? Кому идут деньги? И почему эта практика охватила всю страну? В этом «Комсомолка» разбиралась вместе с бизнесменом Владимиром Ивановичем, который на днях проиграл суд из-за мультяшной игрушки.

В СУД НА ФИЗЛИЦО?

Полтора года назад на адрес Владимира Ивановича, торговавшего игрушками и канцтоварами, пришло письмо: компания потребовала с него деньги за контрафактный товар. Поначалу он подумал – мошенники, ведь никакую игрушку он не продавал. Речь в письме шла о популярном бренде – мультяшных котиков, которых так любят дети.

- Претензию я получил в 2018 году по почте. Ее прислал некий представитель правообладателя (крупнейшей телевизионной станции в стране). Он потребовал в добровольном порядке выплатить крупную сумму. Сначала речь шла о пяти миллионах рублей, затем выдвинул требования 100 тысяч рублей. У него имелся третий чек на покупку, а также видеозапись, - рассказывает Владимир. – Я не сомневался, что это аферисты, ведь ИП закрыл в 2016 году, фактически закрыл отдел, а открылся только в 2019-ом (доказывающие это документы имеются в распоряжении редакции).

Третье лицо зарегистрировано в Омске. Эта компания занималась в том числе защитой прав одной британской компании. В 2017 году омские несетевые бизнесмены проиграли все суды, которые рассматривались в упрощенном порядке, а их было несколько десятков. Если погуглить, компания охватила многие российские города. Каждый раз – победа. Например, ИП из Асино заплатил более 70 тысяч за медвежонка.

- Затем письма стали приходить от других лиц. Была претензия из Нижнего Новгорода. Эта фирма тоже каким-то образом получила авторское право у этого же правообладателя на эту ж игрушку и тоже требовала выплатить им деньги без судебных разбирательств, - продолжает волгоградский бизнесмен.

Действительно, такая фирма существует и занимается защитой прав. Но возникает резонный вопрос: а действительно ли все эти третьи лица имеют доверенность? Зачем крупной компании продавать свои авторские права контрокам в разных городах России? Или они переходят из рук в руки? Но тогда причем здесь авторское право, если его настоящий владелец вообще не при делах?

- Я принес все справки в суд, что не был ИП. То есть на меня подали в Арбитражный областной суд фактически как на физическое лицо. Ни один из представителей ни разу в суд не явился. Никаких существенных доказательств предъявлено не было. Просто иск, основанный на предположении, что игрушка куплена у меня. На видеозаписи продавщица, которую я ни разу не видел в глаза. И вообще я в период, когда закрыл ИП, официально работал в другом месте, справку также предоставил.

Договора о трудоустройстве продавщицы нет, нет и договора аренды в период, когда тайный покупатель провел контрольную закупку. Да и третий чек без печати ничего не доказывает: его ведь может написать каждый.

- Конечно, я буду подавать апелляцию, но сначала обращусь к омбудсмену по защите прав предпринимателей. У меня очень маленький отдел, меня кошмарят со всех сторон, и 50 тысяч – большая сумма.

КТО ОБОГАЩАЕТСЯ?

Из ежегодного отчета Арбитражного суда следует, что в 2019 году было рассмотрено 410 дел, связанных с охраной интеллектуальной собственности. По ним было принято 349 положительных решений. Если говорить о защите исключительных прав, то их было 197, из них истец выиграл 169 дел. Понять, какие из них касаются игрушек, музыки, изображений не получится, такой статистики нет. Но сути это не меняет: волгоградские бизнесмены разоряются на продаже контрафакта.

В начале марта уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Ольга Устинова даже провела круглый стол на эту тема. Проблема, как оказалось, стала носить стихийный характер. Ее обсуждали представители областной прокуратуры, правоохранительных органов, УФНС, управления Роспотребнадзора, комитета промышленности и торговли Волгоградской области, а также Волгоградской торгово-промышленной палаты.

Самый главный вопрос касался тех самых третьих лиц. Кто же они?

- Действительно, а как же у нас компенсировалось нарушенное интеллектуальное право непосредственно для правообладателя? А чем у нас представители занимаются? А какой род деятельности? И какие обороты? Потому что, по некоторым данным, обороты данных представительств составляют от 2 миллионов и выше в год. Но, проанализировав деятельность правообладателей, мы посмотрели, что у них оборотный доход гораздо ниже. Хотелось бы разобраться, каким образом у нас получают доверенности эти представители, - задала вопросы омбудсмен.

В общении с «Комсомолкой» Ольга Устинова подчеркнула, что даже поверхностная проверка некоторых представителей дала возмутительные результаты: их просто не существует официально и налоги они не платят. А как показала история волгоградского бизнесмена, судьи не заморачиваются и принимают решения против ИП. Такая порочная практика.

- А почему оптовики продают контрафакт? Почему их не наказывают? Как вообще этот контрафакт попадает в Россию? Вот о чем нужно думать структурам, которые за это отвечают. В любом случае я намерен добиваться правосудия, - резюмировал Владимир Иванович.

Ольга Устинова также добавила, что они заинтересованы в том, чтобы денежные средства за нарушенные права поступали непосредственно правообладателю, и тема существования представителей будет решаться дальше.