«Конфетки-Бараночки» приглашают детей на мастер-классы от шеф-повара

Народная кулинария «Конфетки-Бараночки» каждое воскресенье приглашает юных волгоградцев на кулинарные мастер-классы.

Юные кулинары узнают, что такое кухня и насколько это интересно. Ребята научатся сами готовить вкусные блюда и отлично проведут время. Мастер-классы пройдут под руководством опытных наставников, которые поделятся секретами профессионального мастерства. Дети научатся готовить пиццу и сосиски в тесте, печь печенье и пироги, лепить вареники и делать сэндвичи для полезного перекуса. Об инвентаре и продуктах позаботится любимая кулинария. А после готовые кулинарные шедевры участники мастер-классов будут дегустировать все вместе.

РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ

15 марта 2020 в 11.00 - лепим вареники с творогом и готовим сосиску в тесте.

22 марта 2020 в 11.00 - печём сырную булочку и пирожок с яблоком.

29 марта 2020 в 11.00 - готовим песочное печенье и осетинский пирог.

5 апреля 2020 в 11.00 - делаем сладкую пиццу и сэндвич с куриной котлетой.

12 апреля 2020 в 11.00 - готовим пиццу Патио и ватрушку с творогом.

Где: магазин-кулинария «Конфетки-Бараночки»

ул. Мира,12;

ул. Рабоче-Крестьянская, 22;

пр. Ленина, 5.

Цена вопроса: 450 рублей. Каждому ребенку напиток (сок 0,2 л в ассортименте) в подарок.

Необходима предварительная запись по телефону +7 (906) 404-94-70.

Мастер-класс состоится при формировании группы от 12 человек.

Сайт: конфеткибараночки.рф

Тел. сall-центра: +7 (8442) 55-10-50

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