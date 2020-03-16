В Волгограде пенсионерка с семьей живет в отключенном от воды и тепла бараке

Дом по улице Марийская, 7 в Красноармейском районе пугает случайных прохожих пустыми глазницами и странными компаниями из бомжей и подростков, которые обжили этот старый барак. Вечером можно увидеть свет только в одной квартире на 2-м этаже. Здесь в отсутствии горячей и холодной воды и отопления живет семья пенсионеров с детьми. Все остальные соседи уже получили свои квадратные метры при расселении. Нина Никишина от варианта, предложенного чиновниками, отказалась, предпочитая жить в ужасных условиях

Остальные жильцы выехали еще осенью прошлого года, сейчас на их месте живут местные бомжи. Фото: героев публикации

- В конце декабря 2019 года нам как собственникам аварийного жилья дали квартиру на улице 35-й Гвардейской дивизии. Но жилье находилось на пятом этаже. Я физически не в состоянии подняться на пятый этаж – у меня заболевания опорно-двигательного аппарата, ишемическая болезнь сердца. Мы отказались. Зачем мне дом, где я буду взаперти? - возмущается пенсионерка.

Если бы жилье было муниципальным, то женщину бы принудительно выселили, а так – не имеют право. И суд, куда мэрия подавала иск о принудительном выселении, встал на сторону пенсионеров. оставив за ними право выбора.

- Учитывая пожелание женщины, специалисты комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда подобрали для нее другую квартиру на первом этаже этого же дома, площадь которой также на 10 квадратных метра превышает площадь квартиры в аварийном доме. Контракт на поставку квартиры уже заключен с застройщиком, в настоящее время в соответствии с законодательством ведется процедура по проверке документов, - пояснили мэрии.

Только, по словам Нины Витальевны, это обещание звучало еще месяц назад, но пока никаких подвижек.

- Мне сказали, что проблема - в деньгах, их пока нет, - рассказывает волгоградка. – Жить в этом бараке страшно. Рядом спилили деревья, ветки так и лежат возле дома. Наша двухэтажка деревянная. Не дай бог, кто устроит костер – сгорим в один момент. В доме нет отопления и воды, но управляющая компания берет деньги за ресурс, за содержание дома. Хотя что содержать? Все уже растащили, даже батареи.

Семья живет без воды, тепла и с дырявой крышей. Фото: героев публикации

Правда, администрация предлагала семье Никишиных маневренный фонд, пока не подыщет нужный вариант. Но пенсионеры написали отказ: переезжать вчетвером в маленькую комнату в общежитии не захотели.

Сейчас Нине Никишиной остается только ждать и надеяться, что чиновники будут чуть-чуть расторопней, чем обычно. Двухэтажный барак разваливается на глазах.