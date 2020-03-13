Почему в Волгограде из крана течет желтая вода

«Ощущение, что из крана течет не вода, а моча. И это после фильтра», «Почувствовала из крана запах тухлых яиц и последнее время вода желтая», «С тех пор как купила прозрачный чайник, который стоит на фоне белых обоев, стало страшно. Вода сейчас только покупная», - массово жалуются волгоградцы на резко пожелтевшую воду. Причем желтый оттенок приобрела и питьевая, и горячая вода во всех районах Волгограда. А жители Спартановки жалуются еще и на запах хлорки. В «Концессии водоснабжения» говорят, что колер появился из-за природного явления. Причиной всему ранний весенний паводок. Вода в Волге сейчас желтая, такая же течет и из-под крана. Но по всем показателям она соответствует санитарным нормам и для здоровья это не критично.

- Визуальное изменение цвета воды является следствием естественных природных условий источника водоснабжения – реки Волги. Изменение цветности воды источника не является критичным и не превышает установленные нормативы. Качество воды круглосуточно контролирует специализированная лаборатория, - прокомментировали корреспонденту «КП-Волгоград» в компании «Концессии водоснабжения».

Коммунальщики отмечают, что это желтая вода весной - вполне обычное для наших мест явление. Оно характерно для периода паводка. Только случается зачастую в апреле – мае, а не в марте. Все из-за отсутствия ледостава и аномально теплой зимы. В Волгограде среднемесячная температура была на 6,4 градуса выше климатической нормы. Конечно, можно еще сильнее осветлять воду хлором, но тогда этот показатель будет сильно превышен и это уже будет критично.

Волгоградцы массово жалуются на качество воды не только в управляющие компании и водоканал, но и в Роспотребнадзор. Но пока своего вердикта ведомство не вынесло. А жители ждут, когда Волга посветлеет, и тратятся на бутилированную воду из магазина. Уж больно неприятно пить "мочу".

ЧТО ЗАЛОЖЕНО В САНПИН*

Хорошая вода должна быть без привкуса, цвета и запаха. Но все же должна содержать минеральные вещества. Не допускается присутствие в питьевой воде различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки.

Нормативы по воде.

*СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

**Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача для конкретной системы водоснабжения. На период паводков и ЧС должен устанавливаться усиленный режим контроля.

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС И ТЕЛЕФОН

Горячая линия Роспотребнадзора работает по будням с 10.00 до 17.00 - телефон (8442) 24-36-30. Адрес для письменных обращений: 400005, Волгоград, пр. Ленина 50Б. Канцелярия принимает жалобы по этому адресу в кабинете 108 в рабочие дни с 8.30 до 16.00. Обед с 12.30 до 13.00.