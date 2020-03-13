Куда пойти в Волгограде и Волжском: Танковый биатлон, «Крымская весна», открытие парка и юбилей ТЮЗа

В середине марта 2020 развлечения в Волгограде и Волжском начинают потихоньку выходить из залов на улицу, хотя зима еще напомнит о себе легким морозом и переходящим в дождь снегом. В программе мероприятий на ближайшую неделю – зрелищные соревнования военных, открытие парка с бесплатными сладостями и аттракционами, «Крымская весна» и авторские пешеходные экскурсии по весеннему городу. Волгоградцев приглашают посмотреть на город с пожарной каланчи, ТЮЗ в юбилейную неделю покажет лучшие свои спектакли, концерты на любой вкус – выбирайте. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, что будет интересного и куда пойти в Волгограде и Волжском в марте 2020 года.

ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН

«Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» ждут любителей военной техники на полигоне Прудбой. Правда, начнутся соревнования военных в рабочий день - понедельник, 16 марта 2020 в 10.00. Зато на полигон пустят всех желающих. Добраться до Прудбоя можно на маршрутке или на своей машине. Оттуда на полигон военные отвезут зрителей на автобусах. Начнут программу с показательных выступлений. После волгоградцам продемонстрируют БМП-3, танки Т-90С, а также 2С19 «Мста-С», «Торнадо-Г» и другую технику. Над полигоном пролетят самолеты Су-24М, вертолеты Ми-28 и Ми-8 АМТШ. А после гостей ждут пейнтбол и вкусная солдатская каша.

ОБНОВЛЕННАЯ ТРАССА ДЛЯ ТЮБИНГА

На левом склоне поймы реки Царицы обновили тюбинговую трассу. Если раньше покататься здесь могли волгоградцы от 12 лет и старше, то теперь одну из горок переоборудовали. С 14 марта 2020 проехаться на тюбинге могут дети с 8 лет. Час развлечения стоит 400 рублей, полчаса – 300. Откроют

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В ПАРКЕ ВОЛЖСКИЙ

Парк «Волжский» 14 марта 2020 в 12.00 открывает сезон. И отметят это с размахом. В программе с полудня - мастер-классы для детей, с 14 часов –экстрим-шоу и флешмоб, с 16.00 - ходулисты и бумажное шоу, в 18.00 начнется концерт, а в 20.00 небо раскрасит фейерверк. Детей бесплатно угостят мороженым и бесплатно покатают на колесе обозрения (до 14 лет).

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»

В 2020 году в Волгограде шестилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией будут отмечать 15 марта в 12.00. Праздник пройдет в пойме реки Царицы у интерактивного музея «Россия - моя история». В программе - ярмарка, концерт, конкурсы, показательные выступления, мастер-классы и полевая кухня. А в самом интерактивном музее посетителей ждет тематическая экскурсия.

Крымская весна пройдет 15 марта.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ВОЛГОГРАДСКОМУ ТЮЗу – 50 ЛЕТ

22 марта 2020 Волгоградский ТЮЗ отмечает 50-летний юбилей. На этой неделе в театре покажут лучшие спектакли последних лет и устроят юбилейный вечер. Билеты онлайн tuz-volgograd.ru. Цена - от 200 руб.:

17 марта 2020 в 18.30 - «Очень простая история» о главных ценностях человеческого бытия. 16+

18 марта 2020 в 18.30 - «Ревизор», бессмертное творение Николая Гоголя. 12+

19 марта 2020 в 18.30 - «Алёша Карамазов». Шедевр русской классики в современном прочтении. 12+

20 марта 2020 в 18.30 - творческий вечер, посвящённый 50-летнему юбилею театра с участием известных гостей.

27 и 29 марта 2020 в 11.00 - Премьера! «Родион и дочь султана». 6+

"Ревизор" в ТЮЗе.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

АВТОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ ПО ВЕСЕННЕМУ ГОРОДУ

Популярный грантовый проект музея Машкова «Первая улица Мира» в марте 2020 подарит волгоградцам немало интересных событий. Главной темой весной станет диалог горожанина с природой. В программе – новая выставка, авторские мастер-классы, лекции и экскурсии, посвященные озеленению города. А специальным гостем проекта станет доктор биологических наук, профессор ВолГУ Вадим Сагалаев.

15 марта 2020 в 11.00 - мастер-класс Марии Мелиховой по изготовлению декоративных произведений «Дорога цветов». Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37. Предварительная запись – (8442) 24-16-79.

20 марта 2020 в 18.00 – собрание любителей «уличного» фото по проведению Фестиваля городской уличной фотографии. ЛОФТ1890, ул. 10-й Дивизии НКВД, 5а, вход №2. Регистрация - (8442) 38-59-15.

25 марта 2020 в 18.00 - лекция профессора Сагалаева «Озеленение Царицына - Сталинграда - Волгограда: история и современность». Музей Машкова, пр. Ленина, 21.

27 марта 2020 в 17.00 – открытие выставки А.Н.Червоненко и Н.Е.Черниковой в Выставочном зале на Чуйкова, 37.

28 марта 2020 в 12.00 - авторская пешеходная экскурсия профессора Сагалаева по Центральной набережной. Сбор - у памятника Виктору Лосеву.

«КНЯЗЬ ИГОРЬ»

Эпическая опера Александра Бородина «Князь Игорь» - грандиозное по масштабу музыкально-драматическое полотно, которое приглашает зрителей к откровенному разговору о героизме, крушении человеческих идеалов и хрупкости бытия. Режиссер спектакля - главный режиссер Ростовского музыкального театра Павел Сорокин поставил масштабные сцены при помощи видео, леттеринга и оригинальной мобильной декорации.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т. (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. 13 марта в 18.30. Билеты: 250 - 1500 руб. 6+

"Князь Игорь" в Царицынской опере.Фото: Александр КУЛИКОВ

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

Волгоградцев приглашают перенестись в новое измерение - «Страну чудес», где соединили любимую сказку, трюки и фокусы от мастеров иллюзии, красочные костюмы и грим, чудесные декорации и волшебную музыку. Герои сказки Льюиса Кэрролла оживают на сцене, летают, исчезают и вновь появляются в совершенно неожиданных местах, уменьшаются и увеличиваются в размерах, изменяются за доли секунды и трансформируются до неузнаваемости. И все это на глазах и с участием изумленной публики. Здесь каждый сможет стать немножко волшебником.

Волжский, Центр культуры «Октябрь», ул.Сталинградская, 6. 14 марта в 12.00. Билеты: 300 – 1000 руб. 0+

Волгоград, ДК Профсоюзов, пр. Ленина, 4. 15 марта 12.00 и 14.00. Билеты: 300 – 1500 руб. 0+

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/766237" frameborder="0"></iframe> «Алиса в стране чудес» в Волгограде.

ДЕНЬ ЛАРЫ КРОФТ

Областная библиотека для молодежи (ул. Череповецкая, 1) 14 марта 2020 в 15.00 приглашает любителей компьютерных игр, а также истории и археологии на «День Лары Крофт». Программа будет посвящена культовой игре. Ребят ждет лекция о создании игры Tomb Raider, шесть раз попавшей в Книгу Рекордов Гиннесса, а также история образа Лары Крофт и ее виртуальных путешествий. Гости узнают интересные фактыи пройдут мини-квест. Вход свободный. 12+

«ТАИНСТВЕННАЯ САРЕПТА»

Вокально-инструментальный концерт «Таинственная Сарепта» пройдет в подземелье XVIII века. В исполнении солистов Царицынской оперы и Музыкального театра Ирины Вайзбулат (меццо-сопрано), Александра Королева (баритон) прозвучат арии, романсы, дуэты и песни из опер Бизе «Кармен», Россини «Севильский цирюльник», Моцарта «Дон Жуан», Глинки, Гершвина, Бабаджаняна, Петрова и других.

Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т. (8442) 67-33-02. 14 марта в 16.00. Билеты: 300 руб. 12+

«ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ»

Юных волгоградцев ждет интерактивное музыкальное шоу «Школа вредных советов» по мотивам произведений Григория Остера. Шоу в исполнении оркестра русских народных инструментов имени Калинина красочно представят образы маленьких шалунов. Споют «врединки» солисты-вокалисты Алексей Шапошников, Наталья Долгалева и Ирина Тисленко. Дирижер – заслуженная артистка РФ Галина Иванкова.

ДК «ХИМИК», б - р Энгельса, 1а. 14 марта в 14.00.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru. 15 марта в 12.00. Билеты: 150 – 200 руб. 4+

«ШЕКСПИР»

В филармонии прозвучат шедевры русских композиторов на сюжеты знаменитых пьес Шекспира: увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского, музыка к трагедии «Король Лир» Балакирева, а также увертюра «Отелло» Дворжака и симфоническая поэма «Гамлет» Листа. За дирижерским пультом - Игорь Вербицкий (Воронеж). ЦКЗ. 15 марта в 17.00. Билеты: 200- 700 руб. 6+

ТРИ ДУЭТА

В субботу в «Икре» необычный концерт представят сразу три дуэта с совершенно разными стилями и мировоззрением. Объединяет же дуэт «Эл» (Элла Дудкина и Людмила Беляева), дуэт Юрия Золотовского и Александра Гусева, дуэт «Трио» (Сергей Цыганков и Максим Хмызов-Ченцов) любовь к стихам и песням. «Икра», наб. 62-й армии, 6. 14 марта в 17.00. Билеты: 300 руб.

Три дуэта споют лучшие песни. Фото: Максим Хмызов-Ченцов

ШОУ «ТОТЕМ» В ЦИРКЕ: БИЗОНЫ, ДОБЕРМАНЫ И ВСАДНИКИ

С 14 марта по 19 апреля в Волгоградском цирке шоу «Тотем» - на арене в фантастическом мире соединят воедино цирк, театр и эстраду. В программе - акробатика, эквилибр, контактная дрессура, экстремальное мотошоу и клоун Игги.

С тотемом изобилия - полуторатонным американским бизоном - общается на равных Виктор Тихонов. Выйдут на арену и покажут сложнейшие трюки и тибетские яки. Оригинальное представление с доберманами Ольги Ван Ю Ли и обезьянами - еще одна изюминка этого шоу. Понравятся зрителям и полет на ремнях под куполом цирка в номере «Альфа Центавра», «Ангел и Демон» - прекрасная всадница Вера Мещанова и Карабел, трюки на турниках, «мертвая петля» в «Шаре смелости» каскадера Артема Щетинин и, конечно же, гвоздь программы - аттракцион «Дикая планета».

Волгоградский цирк, ул. Краснознаменская, 15, т. (8442) 33-45-74. 14 марта в 16.00. 15 марта в 12.00. Билеты: от 500 до 1500 руб., дети до 5 лет - бесплатно (без предоставления места). 0+