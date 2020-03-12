2020-03-12T11:49:40+03:00
Общество

Сколько можно ждать медицинской помощи

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Фото: ООО «Капитал Медицинское Страхование».Фото: ООО «Капитал Медицинское Страхование».
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Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области напоминает, что на территории региона в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов установлены новые предельные сроки ожидания медицинской помощи.

Фото: ООО «Капитал Медицинское Страхование».

Фото: ООО «Капитал Медицинское Страхование».

Наш сайт: www.kapmed.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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