Сколько можно ждать медицинской помощи
Фото: ООО «Капитал Медицинское Страхование».
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Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области напоминает, что на территории региона в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов установлены новые предельные сроки ожидания медицинской помощи.
Фото: ООО «Капитал Медицинское Страхование».
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ИСТОЧНИК KP.RU