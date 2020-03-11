Volkswagen Tiguan – купить, нельзя прогадать

Срок заводской гарантии на большинство марок кроссоверов - не выше 3 лет (фактически это срок гарантии на кузов). Машины старше 5 лет или с пробегом до 100 тысяч километров уже вряд ли стоят своих денег, даже с учетом амортизации. Цена падает, вы теряете на продаже, а новые машины все дороже. Каков выход из положения?

Как выгодно купить кроссовер, чтобы потом выгодно продать?

Выход один: изначально выбирать кроссовер с «перспективой». То есть такую марку и модель, которая после завершения гарантийного срока сохранит свои технические кондиции, внешний вид и достаточно высокую рыночную цену продажи. После внимательного изучения предложений в СМИ и Интернете вы неизбежно придете к пониманию того, что выбирать следует авто:

- полноприводное;

- с достаточной динамикой и высокой проходимостью;

- желательно не в премиальной, а в более практичной комплектации, адаптированной к условиям российских дорог и климатическим условиям;

- выпускаемое в РФ и обеспеченное широкой сетью сервисов и запчастями.

Желательно также изучить независимые американские (U.S.VDS)[1] и германские (TUV)[2] рейтинги надежности для автомобилей в возрасте 3 лет. Вы удивитесь, сколько марок громких мировых автобрендов придется вычеркнуть из списка кандидатов на покупку! Если такие автомобиль начинают «рассыпаться» на американских и европейских автобанах, то в российском бездорожье они с трудом переживут гарантийный срок и очень серьезно потеряют в цене.

После того, как оставшиеся в списке немногочисленные кроссоверы вы проверите по Интернет-аукционам и доскам объявлений, сравните их стоимость из салона и на вторичном рынке, у вас останется 5-7 моделей авто, среди которых вы обнаружите и Volkswagen Tiguan.

Обратите внимание! Первое поколение Volkswagen Tiguan с пробегом предлагается на крупнейшем автомобильном портале «Авито» за 715-850 тыс. руб., в то время как новая машина из салона в свое время стоила чуть более миллиона рублей**.

То есть Tiguan 4-5 летней давности с пробегом более 100 тысяч километров стал выгоднее на 20%, и это - один из лучших показателей для российского авторынка. Если вы в свое время купили себе именно этот кроссовер, то, по сути, неплохо инвестировали: сегодня машину можно продать с минимальными потерями и получить необходимую начальную сумму для покупки нового авто.

Кстати, если предыдущее поколение Tiguan оказалось настолько технически и коммерчески удачным, почему бы не присмотреться к Volkswagen Tiguan второго поколения?

Второе поколение Tiguan: об автомобиле

Volkswagen Tiguan начал выпускаться в 2016 году на модульной платформе MQB[3]. По сравнению с предшественником, он полегчал на 50 кг, стал более приземистым (ниже на 33 мм) и устойчивым на дороге из-за увеличенной колесной базы, получил чуть более габаритный кузов и вместительное внутреннее пространство салона и багажника.

Мы перечислим самые очевидные преимущества в зимней комплектации Volkswagen Tiguan Winter Edition. Она универсальна, максимально адаптирована к сложному российскому климату и состоянию дорожных покрытий, предлагается по умеренной стоимости.

Двигатель и трансмиссия

Volkswagen Tiguan в комплектации Winter Edition с бензиновыми TSI[4] 125+6 МКПП, 150+6 АКПП и 150+6 АКПП 4Motion5 (под разные профили движения, качество покрытия и погодные условия), что позволяет машине разгоняться до 100 км/час в среднем за 9.5 секунд. При этом расход топлива – весьма бережный для крупных автомобилей такого класса и составляет 6.5 – 9.5 литра/100 км.

Подвеска кроссовера независима, имеет многорычажную конструкцию и комплектуется вентилируемыми дисковыми тормозами и регулируемыми амортизаторами Monroe, что обеспечивает мягкий ход по неровным покрытиям, мгновенную реакцию авто на педаль тормоза и минимальный тормозной путь даже на мокрой или обледенелой дороге. Дополнительно тормозить также можно стояночным тормозом со встроенной системой рекуперативного торможения и функцией удержания авто при движении с места AutoHold[6].

Фото: Волго-Раст.

Рулевое управление и приборная панель

Цветная приборная панель удобна, информативна и не бликует, данные можно вывести на 8–дюймовый многофункциональный цветной дисплей в цифровом формате. Кожаный мультируль оснащён подрулевыми лепестками, удобно регулируется по вылету и высоте, снабжен электромеханическим усилителем с опцией автоматической настройки на разные скоростные режимы движения.

Грамотно продуманная система рулевого управления, широкая колёсная база, муфта Haldex[7], 17” колёсные диски и 200 мм дорожного просвета обеспечивают высокую устойчивость кроссовера на любой дороге при высоких скоростях, маневрах и виражах. На сухом асфальте Volkswagen Tiguan демонстрирует сцепку с покрытием на уровне скоростного спорткара.

Кроме того, система адаптивного привода 4Motion[5], устанавливаемая в полноприводной модификации авто, автоматически постаивает параметры подвески и колес под реальные погодные условия, разный профиль и состояние дорожного покрытия.

Современные технологии и безопасность

Как и авто предыдущего поколения Volkswagen Tiguan максимально укомплектован новейшими технологическими системами:

- автопарковки и выезда задним ходом с мониторингом мертвых зон (датчики);

- автоматического контроля дистанции Front Assist[8] с опцией экстренного торможения CEB[6];

- адаптивного круиз-контроля с подруливанием на дугах и подсветкой поворотов;

- электронной стабилизации на дороге ESP[9] и блокировки дифференциала EDL[10];

- антиблокировки/антипробуксовки (ABS/ASR)[11];

- контроля физического состояния водителя и аварийной остановки при отсутствии управления рулем;

- контроля давления в шинах;

- автокоррекции и автоматического поворота противотуманных фар;

- автоматического управления дальним светом с учетом встречных машин.

С точки зрения безопасности, интересна современная противоугонная система Plus[12] с датчиком присутствия и электронным иммобилайзером, активный капот с системой защиты пешеходов, подушки безопасности (в том числе, коленные) и активные подголовники кресел, трехточечные ремни безопасности с индикационным контролем и система бесключевого доступа в салон Safelock[13].

Фото: Волго-Раст.

Зимние технологии

Поскольку зимняя комплектация рассчитана на суровые погодные условия, в машине подогревается все, что может подогреваться: салон, рулевое колесо, сиденья, лобовое стекло, наружные зеркала, а также генератор авто и форсунки омывателя.

Кроме того, в салоне работает трёхзонный климат-контроль Air Care Climatronic[14], автоматически поддерживающий комфортную температуру в салоне и фильтрующий воздух от аллергенной пыли и пыльцы.

Стоимость автомобиля в «зимней» комплектации Winter Edition у Официального дилера Volkswagen «Волга-Раст» от 1.499.000 рублей*, то есть всего на 500-600 тыс. руб. больше, чем цена, по которой вы можете продать свой Volkswagen Tiguan с пробегом**. Это выгодная инвестиция - купить Volkswagen Tiguan Winter Edition сегодня!

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Tiguan можно у официального дилера Volkswagen «Волга-Раст» по телефону: (8442) 781-111.

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[1] U.S.VDS - (англ. United States Vehicle Dependability Study, сокращенно U.S.VDS, транслитерация ЮС ВДС) Исследование надежности транспортных средств - изучение проблем, возникших при владении автомобилем на протяжении трёх лет, проводимые американской компанией.

[2] TUV - (нем. Technischer Überwachungsverein, сокращённо TÜV, транслитерация ТЮФ) Германская «Ассоциация технического надзора». [3] MQB - (нем. Modularer Querbaukasten, сокращённо MQB, транслитерация МКьюБ) одна из платформ концерна Volkswagen

[4] TSI - (англ. Turbo Stratified Injection, сокращенно TSI, транслитерация ТСАй) бензиновые силовые агрегаты с непосредственным (прямым) впрыском топлива и турбонаддувом

[5] 4Motion - (англ.) ФоМоушн

[6] AutoHold - (англ.) АвтотХолд

[7] Haldex - (англ.) Халдекс

[8] Front Assist - (англ.) Фронт Ассист

[9] ESP - (англ.) ЕСП

[10] EDL - (англ.) ЕДЛ

[11] ABS/ASR - (англ.) АБС/АСР

[12] Plus - (англ.) Плас

[13] Safelock - (англ.) Сэйфлок

[14] Air Care Climatronic - (англ.) Эир Кеа Климатроник

* Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Volkswagen Tiguan Winter Edition (Винтер Эдишн) 125 л.с. TSI 2WD при покупке по Программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый) до 31.03.2020. Предложение не является публичной офертой.

**Средняя цена по предложениям Volkswagen Tiguan на https://www.avito.ru/rossiya/avtomobili/volkswagen/tiguan