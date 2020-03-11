2020-03-11T09:16:33+03:00
Общество

Ирина Гусева поблагодарила своих избирателей за активность и предложения поправок в Конституцию

Сегодня на заседании Государственной Думы во втором чтении приняты поправки к Конституции
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Фото: Ирина Симонова.Фото: Ирина Симонова.
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Всего поступило около 390 поправок, сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Первое что хочется отметить - поправки предусматривают, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании. Также предусматривается, что в указе президента о назначении общероссийского голосования будет содержаться не только вопрос, который выносится на общероссийское голосование, но и определяться день общероссийского голосования – важно, что каждый гражданин непосредственно примет участие в таком ответственном государственном деле – сказала депутат. Не обошлось и без социально значимых поправок теперь, государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. Индексация пенсий в РФ осуществляется не реже одного раза в год. В Конституции браком признается союз мужчины и женщины. В проекте закона также есть поправка, предусматривающая возможность создания в РФ федеральных территорий, публичная власть на которых устанавливается федеральным законом. Это очень важные поправки - это нужный и важный шаг, который даст гражданам дополнительную социальную защиту и обеспечит на конституционном уровне исполнение обязательств государства перед гражданами – сказала парламентарий . Ирина Гусева поблагодарила своих избирателей за интерес и активное участие в работе над поправками. На встречах и на приемах граждан мне часто передавали различные предложения и просьбы все предложения были учтены и переданы в рабочую группу - завершила депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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