Актер из Волгограда Никита Павленко о родном городе, о новой роли в сериале на ТНТ и о своих страхах

Никиту Павленко знают все, кто смотрел сериал «Закон каменных джунглей». «Дерзкий, брутальный, Цыпа нереальный» - это про него сочиняют поклонницы. В сериале он играет борзого пацана с окраин. При этом мало кто знает, что вырос он реально на выселках. В поселке рядом с металлургическим заводом в Волгограде. Сегодня этот некогда обычный волгоградский мальчишка узнаваемый актер. А скоро на ТНТ выйдет новый сериал с его участием - 8-серийный психологический триллер «Колл-центр».

Накануне премьеры Никита приоткрыл «КП-Волгоград» завесу тайны – о чем новый сериал, какая роль ему досталась, чего он боится и где любит проводить время в Волгограде.

«СОЛДАТ СВОЕЙ ВЕРЫ»

«Колл-центр» - фильм не для слабонервных. В нем много жести и много интриги. По сюжету неизвестные террористы, которые называют себя Папой и Мамой, взяли в заложники 12 сотрудников колл-центра интернет-магазина для взрослых. Они угрожают взорвать офис в любой момент, если заложники не будут выполнять их указания. Пока тикает бомба, офисным работникам предстоит испытать на себе абсолютную власть «родителей» и узнать о жизни друг друга такое, о чём они даже не подозревали.

Волгоградец Никита Павленко снялся в психологическом триллере «Колл-центр», который выйдет на ТНТ 23 марта.

Никита Павленко играет друга одной из девушек, которая оказалась в числе заложниц в колл-центре.

- Ваш герой – он кто: религиозный фанатик, то ли просто парень, попавший в беду?

- Я бы не назвал его фанатиком, или человеком, попавшим в беду. По сути, он солдат своей веры, своего клана, своей семьи, человек, выполняющий задачи, поставленные ему руководителем организации, к которой он относится. Но по ходу своей миссии он не знал, что влюбится.

- Создатели говорят, что «Колл-центр» это фильм о страхах. А чего именно больше всего боитесь вы?

- Страх ведь штука такая, как огонь, им нужно уметь управлять, чтобы жечь, иначе он сожжет тебя самого. Если говорить про мой страх, то это скорее необратимость чего-либо. К примеру, не падение, а невозможность все вернуть назад.

- Главные герои сериала - это сотрудники колл-центра. А лично вы когда-нибудь работали в режиме 5/2 с 9 до 18?

- Вот, наверное, мы и нашли мой страх — это работа в таком режиме. Вообще работать не люблю, вот и выбрал дело, чтобы кайфовать, а не переламывать себя.

Актеры Никита Павленко и Полина Пушкарук на сьемках в Стамбуле. Фото ТНТ.

- Нравится ли вам фильмы, сериалы в жанре психологического триллера? Назовите любимые. - Я вообще кино люблю, поэтому сложно назвать что-то определенное. Ну, пусть это будут весь Финчер и весь Хичкок.

- Вы же выросли в Волгограде. Часто бываете в родном городе?

- Да, конечно, периодически бываю. Вот, буквально, вернулся из города пару недель назад.

- У вас есть в Волгограде любимое место? Может быть какое-то знаковое, ставшее именно для вас культовым? - Из культовых могу назвать старый кинотеатр «Салют» и, конечно, бильярдная, где я проводил много времени. Еще пивная «Пятница» на улице Циолковского.

Напомним, сериал «Колл-центр» выходит 23 марта на телеканале ТНТ. Начало – в 23.00.

nickitapavlenko Волгоградец Никита Павленко стал знаменитым после сериала "ЗКД", где он сыграл Цыпу

ДОСЬЕ «КП»

Никита Павленко родился в Волгограде 1 января 1992 года. Родился в семье обычных рабочих, жил в поселке Металлургов и его детство тесно связано с дворовой шпаной. Чтобы уберечь от плохой компании, родитель отдали мальчишку на бокс. Но в 12 лет Никита получил травму плеча, на этом спортивная карьера волгоградца закончилась. Зато появилось другое увлечение – театр. Мальчишка стал посещать театральную студию и так загорелся сценой, что экстерном закончил 11-й класс и поступил в Школу-студию МХАТ. Правда, проучился в МХАТе он всего год, в 2010 переводится и получает диплом Московского государственного института искусства и культуры.

Впервые засветился на большом экране в 2010 году – Никита сыграл эпизодическую роль в сериале «Черкизона. Одноразовые люди». Потом были роли второго плана в мелодраме «Серьезные отношения» и комедии «Выпускной».

Знаковым для Никиты стал 2015-й, когда его утвердили на роль Цыпы в сериале «Закон каменных джунглей». С тех пор актера засыпали предложениями. Так пришел успех и тысячи поклонниц.

О личной жизни говорить не любит. Известно лишь то, что Никита не женат.

Фильмография

2013 – «Серьезные отношения»

2014 – «Выпускной»

2015-2017 – «Закон каменных джунглей»

2016 – «Пятница

2016 – «Эластико»

2017 – «Родное сердце»

2017 – «Бедная девочка»

2018 – «Вне игры»