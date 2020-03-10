Ирина Гусева: все социальные обязательства государства будут выполнены

«Многие СМИ и социальные сети охватили панические настроения, связанные с отрицательной динамикой цены на нефть и ослаблением курса рубля. Конечно, это сложная и неприятная ситуация. Однако, отмечу, что благодаря дальновидности президента Владимира Путина и экономического блока исполнительной и законодательной власти в стране создан Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Его размер в марте 2020 года достиг 10,1 триллиона рублей. Этого достаточно для выполнения всех социальных обязательств - выплат пенсий, зарплат в бюджетной сфере, а также реализации намеченных государственных проектов - минимум на 6-10 лет даже при низкой цене нефть. Как показывает жизнь, за это время цена на энергоносители должны восстановиться и наших накопленных резервов точно хватит, чтобы без глобальных потерь пройти экономические кризисы».