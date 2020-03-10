2020-03-10T08:43:14+03:00
Общество

Виктория Афанасова: «Благодаря Центру поддержки экспорта волгоградские бизнесмены заработали более 5,4 миллионов долларов»

В 2019 году услугами Центра воспользовались более 300 предпринимателей
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Фото:Центр поддержки экспорта Волгоградской области.Фото:Центр поддержки экспорта Волгоградской области.
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Экспортный потенциал волгоградских бизнесменов с каждым годом растет. Только в 2019 году представители малого и среднего предпринимательства заработали на иностранных рынках порядка 5,4 миллионов долларов. Все они воспользовались услугами Центра поддержки экспорта Волгоградской области. Руководитель Виктория Афанасова рассказала о том, какую господдержку получает бизнес и каких успехов удалось достичь благодаря совместной работе.

УСЛУГИ ОТ «А» ДО «Я»

- Расскажите, какие услуги предоставляет Центр?

- У нас есть три направления. Первое – консалтинг. Компании могут обратиться по всем вопросам, которые связаны с ведением внешнеэкономической деятельности. Мы консультируем и самостоятельно, и прибегаем к услугам Российского экспортного центра (РЭЦ), также нанимаем профессиональные кадры, например, юристов-международников.

- Какова цена вопроса?

- Это совершенно бесплатно для предпринимателя.

- Очень выгодное сотрудничество. Какую еще господдержку оказывает ваш Центр?

- Второе направление – проведение маркетинговых исследований. С их помощью компания понимает, в каком векторе развивать свой экспорт. Когда фирма выходит на внешний рынок, возникает языковой барьер. Мы адаптируем презентационные материалы: переводим техническое описание продукции, каталоги, делаем сайты. Также помогаем компаниям пройти процедуру сертификации продукции на иностранных рынках, защищаем интеллектуальную собственность. Эти услуги мы софинансируем.

Центр поддержки экспорта Волгоградской области

Центр поддержки экспорта Волгоградской области

- В какой пропорции?

- Расценки сертификации могут достигать миллиона и выше. Соответственно, мы помогаем возместить 80%. То есть предприниматель заплатит всего 200 тысяч. Но и это не все. Наше третье направление – участие в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях. Это делается для того, чтобы компания показала свою продукцию, провела переговоры. Также у нас есть услуги по поиску партнеров, ищем «теплых» клиентов для волгоградского бизнесмена.

- Сейчас большую популярность приобретают онлайн-площадки. Работаете с ними?

- Да, конечно. В этом году поработали с Amazon, Alibaba, ETSY. Создаем компаниям кабинеты для того, чтобы они могли торговать онлайн. Вообще интернат открывает большую площадку для творчества, Эти услуги также оплачивает Центр. Перечисленными инструментариями лучше воспользоваться комплексно, чтобы достичь максимального результата.

Центр поддержки экспорта Волгоградской области

Центр поддержки экспорта Волгоградской области

«А МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ?»

- Теперь главный вопрос: кто может воспользоваться всем перечнем услуг?

- Представители малого и среднего бизнеса. Мы работаем с двумя основными категориями получателей услуг: компании, которые уже вышли на экспорт, и потенциальные экспортеры. Первым мы помогаем расширить рынки сбыта, а вторым – в становлении их деятельности. Мы координируем свою работу с центром «Мой бизнес».

- Есть какие-то особенные условия?

- Основное условие – это должен быть субъект малого и среднего предпринимательства, зарегистрированный на территории Волгоградской области. Компания должна быть экспортно-ориентированной.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ЭКСПОРТ СТОИТ МИЛЛИОНЫ

- Вы финансируете бизнесменов. А кто финансирует вас?

- На эту деятельность привлекаются средства федерального бюджета. В прошлом году сумма составила более 56 миллионов рублей. В 2020-ом на нашу работу выделили 53,5 миллиона.

- Сколько компаний обратилось?

- По итогам 2019 года Центр поддержки экспорта Волгоградской области оказал порядка 900 услуг. К нам обратилось порядка 300 бизнесменов.

- Это отличные показатели. Поделитесь успехами: сколько заработали волгоградские бизнесмены на иностранных рынках?

- По итогам 2019 года 42 волгоградских компании заключили 60 экспортных контрактов на общую сумму 5,4 миллионов долларов.

«МЫ УЧИТЫВАЕМ ПОЖЕЛАНИЯ БИЗНЕСА»

- Какие именно услуги помогают достичь подобных результатов?

- Все в совокупности. Но к конечному результату – заключению контракта – приводят международные выставки. На них уходит львиная доля нашего бюджета. Это могут быть коллективные стенды, когда мы представляем, например, десять волгоградских компаний. А могут быть и индивидуальные. Мы учитываем пожелания бизнеса, даем возможность заявить о своем желании поехать на ту или иную выставку. Всегда обращаем внимание на те отрасли, которые хорошо представлены в регионе.

- Например?

- Если брать укрупнено, это пищевая промышленность, в том числе химия и нефтехимия, также строительная отрасль.

- Расскажите о запланированных на этот год выставках.

- В Дюссельдорфе пройдет медицинская выставка Medica, пищевая выставка FoodExpo в Казахстане, в Белоруссии состоится агропромышленное мероприятие «Белагро», KIOGE – нефть и газ в Казахстане, там же строительная выставка KazBuild. На следующий год планируем поехать в Европу и презентовать в Германии детские товары. В Финляндии покажем наши строительные технологии и оборудование, в Риге – продукцию питания.

- Проводите еще какие-то мероприятия?

- Как раз 27 марта подведем итоги конкурса «Экспортер года».У нас большой призовой фонд, поэтому победители разных номинаций получат ценные призы, в том числе пять индивидуальных стендов.

Центр поддержки экспорта Волгоградской области

Центр поддержки экспорта Волгоградской области

ГДЕ НАЙТИ?

- Любой бизнесмен, стремящийся выйти на иностранный рынок, мечтает о такой господдержке. Как ему найти Центр?

- У нас в регионе под председательством комитета экономической политики и развития Волгоградской области сформирован активный институт государственной поддержки малому и среднему бизнесу. Мы объединены, как я говорила, в центр «Мой бизнес», который находится на проспекте Маршала Жукова №3. К нам может прийти и обратиться любой желающий, мы окажем квалифицированную помощь. Также работает «горячая линия» по вопросам бизнеса - 8 (800)-302-3-203. У нас есть свой портал поддержки малого и среднего бизнеса: mspvolga.ru, на котором можно узнать всю информацию. Но мы и сами ищем клиентов, ведем диалог, рассказываем о нашем Центре.

Центр поддержки экспорта Волгоградской области

Центр поддержки экспорта Волгоградской области

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