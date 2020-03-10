Как убавить отопление в квартире

Волгоградцы получили квитанции за отопление за февраль 2020 года и всплакнули. А кто и заругался. На улице в этом году тепло как никогда, а дома батареи огненные, жара, духота, дискомфорт, открытые окна и астрономические счета за отопление. За тепло в двушке - 3200, с трехкомнатной - 4700, делятся горожане. И это при стабильном плюсе «за бортом». Уже пять дней среднесуточная температура держится на уровне +8°С. «За что мы столько платим, когда на улице плюс?», «Платить за перетоп придется, но что-то все же с этим можно сделать? Может, пора уже совсем выключить отопление?» - спрашивают волгоградцы. Однако метеорологи не советуют спешить: в середине марта обещают похолодание.

МАРТ СО СНЕГОМ И МОРОЗОМ

В Волгограде март – это, скорее, «зимний» месяц. И, как говорят синоптики, он свое еще возьмет и «порадует» нас минусовыми температурами, снегом, дождем и гололедом.

- С воскресенья на понедельник, 16 марта, ожидается ухудшение погодных условий и понижение температуры в связи с вторжением холодного арктического воздуха. По северу области ожидается снег, в центральных районах и в Волгограде – мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха ночью будет опускаться до -5°С, днем колебаться от -3 … - 1°С до +3 … +5°С. Такая прохладная неустойчивая погода сохранится до конца следующей недели, - рассказала «КП-Волгоград» начальник отдела ОГМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

ТЕПЛАЯ ЗИМА СТАВИЛА РЕКОРДЫ

Что касается прошедшей зимы, то она в Волгограде была куда теплее обычного. По данным Волгоградского ЦГМС среднемесячная температура была на 6,4°С выше климатической нормы. Есть и температурные рекорды.

- 27 февраля 2020 года в Волгограде зафиксирована температура +15°С, в Котельниково - +20°С. 4 марта в Волгограде было +16°С, в Котельниково - также +20°С. Это максимальные температуры в эти дни за всю историю наблюдений, - отмечает Наталья Алатырцева.

И все же на платежках за отопление это отразилось далеко не везде. Казалось бы, извечную проблему горячих батарей в теплые месяцы весны давно пора было решить. История повторяется каждый год, правда, обычно на месяц позже.

- У нас окна выходят на солнечную сторону, при нынешнем тепле в квартире душно. Приходится завешивать батареи, чтобы не дышать сухим воздухом, открывать окна и балкон. Когда покупали жилье в старом доме, обрадовались чугунным радиаторам. Подумали, зимой будет хорошо, тепло. Заменили только один на кухне. Сейчас думаем менять все, чтобы в марте - апреле перекрывать краны. Конечно, платить придется все равно по полной, - рассказала одна из жительниц многоэтажного дома по улице Краснознаменской Юлия. И таких историй сотни.

Коммунальщики жару в квартирах объясняют просто – во всем виновата система.

- Работа котельной регулируется с помощью гидравлической системы. При однотрубной системе сложно уменьшать и увеличивать тепло по принципу «открыл - закрыл». Если стоит автоматика, настроенная на определенную температуру, то это еще сложнее. Например, система заточена на минус 15 градусов и даже нулевую температуру будет считать минусовой. Можно снизить количество подаваемого тепла, но тогда нет гарантии, что другие подъезды конкретного дома не начнут подмерзать. Да и погода непредсказуемая. Стукнет мороз и в квартирах будет холодно, - прокомментировали в одной из управляющих компаний.

- Мы не можем регулировать температуру и количество теплоносителя на входе в дом. Все вопросы к «Концессиям», - сразу отфутболивают в другой УК.

- Перетапливать даже не пытались, просто зима теплая, - комментируют «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения». - Система отопления в Волгограде не рассчитана на температуру более +8°С. Невозможно отрегулировать ее так, чтобы при +10…+15 градусов и включенных батареях в квартире не было жарко. На тепловых пунктах установлена автоматика.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ОГНЕННЫМИ БАТАРЕЯМИ

Надзорные органы тем временем, готовы реагировать на обращения волгоградцев. Только пока горожане жалуются в соцсетях, в редакцию, а не пишут официальные жалобы.

- Работаем с обращениями горожан. Чтобы инициировать проверку, достаточно написать заявление, - заявляют в жилинспекции Волгограда.

По закону одним из главных требований качества по отоплению является обеспечение нормативной температуры. В жилых комнатах должно быть не ниже +18°C, в угловых - не менее +20°C. Нормы допускают перетоп на 4°C сверх этого, а также с полуночи до 5 часов утра может быть на 3°C прохладней. Но не более.

- По факту нарушения качества коммунальных услуг проводится проверка, результаты которой фиксируются соответствующим актом. В случае подтверждения нарушения указанный акт является основанием для перерасчета, - отмечают в региональной инспекции госжилнадзора. - Если исполнитель коммунальной услуги (УК или ТСЖ) не проводит проверку в установленный срок, а также в случае невозможности уведомить о факте нарушения качества коммунальной услуги, потребитель вправе составить акт проверки в отсутствие исполнителя. Данный акт подписывается не менее, чем двумя потребителями и председателем совета многоквартирного дома или председателем товарищества или кооператива.

Проще всего жителям новых домов, где установлены радиаторы с возможностью регулировки. Остальным придется либо терпеть, завешивая батареи толстым одеялом, либо бороться с коммунальщиками. Ведь у жителей рядом стоящих домов при одинаковых условиях и площадях квартир сумма в квитанции за отопление может отличаться порой в два раза. Чем адекватней УК, тем плата по факту меньше.

Жителям домов с общедомовыми приборами учета тепла советуют сравнить квитанции и показания этого года и прошлого. Если объемы существенно разнятся, обратитесь за разъяснениями сначала в свою управляющую организацию, а уже затем в госжилнадзор. Вот только будет ли от этого толк, неизвестно.