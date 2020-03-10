Волгоградцы не отменяют поездки за границу из-за коронавируса

Коронавирус шагает по Европе, каждый день сотни заболевших. По данным на 10 марта в России инфекцию подхватили 20 человек, почти все они ездили отдыхать в Италию. В Волгограде и области коронавирусной инфекции пока нет, но вернувшихся из стран с неблагополучной обстановкой в обязательном порядке помещают в карантин. Так что планы на отпуск у многих волгоградцев сейчас если и не под угрозой срыва, то весьма туманны. Тем не менее, отказываться от заграничных путешествий большинство тех, кто уже купил путевки, не собираются. Но и новые не планируют: и риск заразиться велик, и курс доллара и евро на фоне падения цен на нефть бьет рекорды. «КП-Волгоград» выяснила, что сейчас происходит на туристическом рынке и в регионе.

- Волгоград для туристов не закрыт, как дальше будет ситуация развиваться, посмотрим. У нас две большие выставки намечаются. С 12 по 14 марта едем на «Интурмаркет» в Москву. Снижения цен на туры по России нет. Разве что в Сант-Петербурге упали цены из-за отсутствия большого потока китайских туристов. Рынок питерский среагировал достаточно быстро. Москвы это пока не коснулось. Что касается Кавказа, Крыма, Черноморского побережья, изменений пока также нет, - рассказал «КП-Волгоград» председатель Волгоградского союза предприятий туриндустрии Алексей Растегаев.

Скоро школьные каникулы, но детские туры отменять не собираются. Родители активно бронируют и места для своих детей в летних лагерях на море. Чего не скажешь о заграничных турах.

- От уже запланированных поездок волгоградцы не отказываются. Вот только отправили туристов на Гоа. Там ситуация по коронавирусу стабильная. Тем, кто уже забронировал туры на весну и лето, мы советовали доплатить остаток, когда доллар только начал расти. Многие волгоградцы поспешили полностью рассчитаться за поездку, - поделилась руководитель туристической компании «МАЙЯ-турс» Людмила Неретина.

Многие волгоградцы хотели отказаться от поездок в Италию, но в итоге туры перенесли. Консульство Италии предложило продлить визы тем, кто согласится не отменять поездку, а отложить ее на более благоприятное время. Популярная у туристов страна из-за большого количества заболевших коронавирусом закрыла въезд до апреля. Готовится запечатать границы для приезжих и Израиль. Поездки в КНР не рекомендовал Роспотребнадзор.

- Законодательство РФ одно для всех. Чтобы не было прописано в конкретном договоре, если какая-либо страна или направление официально закрыто Роспотребнадзором, однозначно туроператоры и авиакомпании возвращают деньги. С Китаем, например, проблем нет, - уверяет Алексей Растегаев.

В любом случае, новые туры волгоградцы покупать не торопятся.

- Многие звонят, интересуются. Но в последнюю неделю февраля и в начале марта продаж туров за границу нет, - говорят в турагентстве.

Карта распространения коронавируса

КАК РАСПОЗНАТЬ КОРОНАВИРУС?

Роспотребнадзор отмечает, что симптомы коронавирусной инфекции (COVID-19) очень похожи на обычный грипп, поэтому без анализов поставить диагноз невозможно. У инфицированных коронавирусом наблюдается кашель и затрудненное дыхание, высокая температура, слабость и ломота в теле. Также возможны головная боль, тошнота, рвота и диарея. Все это может быть и при ОРВИ.

Но известно и немало бессимптомных случаев заболевания коронавирусом. Поэтому чаще мойте руки, пользуйтесь дезинфекционными растворами и гелями, меньше бывайте в толпе, избегайте контакта с кашляющими и чихающими людьми. А если заболели – оставайтесь дома и вызывайте врача.

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