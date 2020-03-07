Волгоградец предлагает вручить юбилейные медали к 75-летию Победы всем детям войны

В этом году наша страна отмечает 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К юбилею готовятся загодя. Президент подписал указ о выплате к празднику по 75 тысяч рублей ветеранам и по 50 тысяч труженикам тыла. Вручат им в торжественной обстановке и тысячи юбилейных медалей. Волгоградец, капитан 2-го ранга в отставке Алексей Зимин считает, что давать памятные награды нужно и детям войны. Это последнее поколение, пережившее Великую Отечественную, и встречающее юбилей Победы при жизни.

- Юбилейной медалью награждают всех, в том числе и тружеников тыла 1927-1931 годов, но почему-то не награждают тех, кто рождён до 9 мая 1945 года, - отмечает Алексей Зимин.

Волгоградец считает, что это несправедливо. Памятная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» должна быть у всех, кто прошел через горнило войны и восстанавливал страну после.

- Мы также принимали участие в восстановлении народного хозяйства. Приходили с фронта совсем больные, и на наши плечи легли все тяготы и лишения восстановления страны. Прошу вас помочь нам восстановить справедливость и чтобы все дети войны были отмечены без всяких условий и ограничений. Сейчас идёт речь о том, чтобы о нас вспомнили, нас поблагодарили. А мы оставим эту благодарность в память своим внукам и правнукам, - обратился он в редакцию «КП-Волгоград».

Несправедливым считает волгоградец и другие критерии, которыми руководствуются чиновники, решая, кто достоин наград и поддержки, а кто нет.

- Сейчас детям, которые пережили все военные тяготы уже далеко за 75, но почему-то официально у нас нет такой льготной категории как дети войны. Мера социальной поддержки у нас в регионе оказывается, но, к сожалению, она ограничена критериями нуждаемости. О какой нуждаемости можно говорить, когда речь идет о победе в Великой Отечественной войне. Кроме того у детей войны еще есть одно ограничение - убили отца на фронте в бою или не убили. Если не убили, если он умер после сражения, если стал инвалидом – ты не дитя войны. Этот цинизм узаконили, и наша социальная служба этим руководствуется. Мне бы хотелось, чтобы не забыли вообще всех детей войны и тех, кто детьми тоже создавали условия для окончательной победы и восстановления народного хозяйства. Поэтому ни о какой мере нуждаемости здесь не должно быть и речи, это награда, это подарок, - поделился с «КП-Волгоград» Алексей Зимин.

По данным на 23 января 2020 года, в Волгоградской области проживает всего 1161 ветеран Великой Отечественной войны, 167 участников Сталинградской битвы и 410 вдов, 14 тружеников тыла, награжденных медалью «За оборону Сталинграда». Еще 5742 жителя области имеют статус «Дети Сталинграда».

- Посмотрите на нас 75-летних живых и поклонитесь, ибо мы последние участники и свидетели тягот и лишений той страшной войны и восстановления её последствий, - считает Алексей Зимин. В противном случае, мы потеряем связь поколений отцов и детей войны, и все разговоры о патриотизме и любви к Родине останутся пустым звуком.

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