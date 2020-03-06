Волгоградский бизнесмен Владимир Барабанов: «Центр поддержки экспорта помог воплотить мечту – поехать на международную выставку»

«Надежно, эффективно, недорого» - так сегодня характеризует свой «Завод дождевальных машин» Владимир Барабанов. Смело заявить о себе на иностранном рынке и добиться там определенных успехов бизнесмену помог Центр поддержки экспорта Волгоградской области. Сегодня волгоградские машины орошают поля Белоруссии, Польши, Казахстана, Украины, республик Средней Азии. Предприниматель рассказал о том, как получить господдержку и на что можно рассчитывать.

- Владимир, расскажите, чем занимается ваша компания, с какого года существует? Какие основные направления?

- В 2014 году в Волжском открыли завод, на котором производим продукцию – дождевальные машины. В 2019 году выпустили 64 штуки. Сегодня мы – серьезный игрок не только на российском рынке, но и в странах Ближнего Зарубежья. Наша конструкция машины представляет из себя аналоги премиального сегмента европейских брендов. Стоят они значительно выше, но нам удалось найти золотую середину: сохранить качество по сравнительно низким ценам. Со временем стали выходить на экспорт. Помогла в этом господдержка.

- Как давно сотрудничаете с Центром поддержки экспорта Волгоградской области?

- С Центром поддержки экспорта Волгоградской области мы знакомы с 2016-го и тесно сотрудничаем вот уже четыре года. Мы – субъект малого и среднего предпринимательства, находимся в регионе, фирма соответствует всем требованиям федерального закона. Это три важных условия для совместной работы. Сначала нам оказывали информационную помощь, знакомили с различными инструментариями. Со временем работа становилась глубже. Мы перешли на консультирование по вопросам экспорта, помощь в поиске зарубежных партнеров, исследовании зарубежных рынков (был маркетинговый анализ по Индии), участии в выставках и сертификации, подготовке презентаций и их перевода, а также создании сайта компании и многое другое. Спектр услуг Центра поддержки экспорта достаточно широк и учитывает все потребности предпринимателя. В будущем планируем воспользоваться услугой организации бизнес-миссии.

- Посещали ли вы международные выставки? Какова цена вопроса?

- В прошлом году Центр подарил такую возможность. В этом тоже поедем. С 11 по 13 марта в Казахстане состоится Международная специализированная выставка сельского хозяйства «Агритек». Мы туда едем второй раз. Благодаря Центру поддержки экспорта, у нас в этом году впервые будет индивидуальный стенд. Это отличный шанс презентовать свою продукцию на большом рынке и найти новых партнеров. Выставки организовываются совершенно бесплатно. Центр покрывает все расходы на аренду стендов, их оформление и доставку, взносы, ведет переговоры со страной, где проходит мероприятие. Хочу сказать, это неоценимая помощь.

- Пользовались ли вы услугами софинансирования?

- Да, как раз сейчас мы проводим сертификацию в связи с расширением линейки нашей продукции. Центр предоставит субсидию в размере 80%, компания оплатит лишь 20% от стоимости услуги. Это очень существенно, дает ощутимое подспорье.

- Какие планы на будущее?

- Дождевальные машины – это наконечник стрелы. Когда мы говорим об орошении, зачастую сталкиваемся с тем, что клиенту нужен комплекс услуг. Агротехническое решение – «фишка» нашего предприятия. Дальнейшее эволюционное развитие заключается в комплексной, максимальной локализации производства тех компонентов, которые используются в оборудовании орошаемых массивов. Что касается освоения рынка, то в ближайших перспективах Египет, Тунис и Иран.

Конечно, мы и дальше будем пользоваться услугами Центра поддержки экспорта Волгоградской области, чтобы достичь успеха. Их большой плюс – не только колоссальная помощь бизнесу, но и профессиональная подготовка персонала, с ними очень приятно работать.

Центр поддержки экспорта Волгоградской области.

Комментарий руководителя Центра поддержки экспорта Волгоградской области ВИКТОРИИ АФАНАСОВОЙ

- Компания «ЗДМ» сотрудничает с нами несколько лет. Она уже принимала в международной выставке в формате коллективного стенда. Также воспользовалась услугами по сертификации своей продукции для того, чтобы в дальнейшем поставлять ее за рубеж. Фирма подала заявку с пожеланием представить индивидуальный эксклюзивный стенд на международной выставке «Агритек», прошла конкурсный отбор. Для каждой компании – это уникальный шанс найти иностранного партнера и поддерживать долгосрочное сотрудничество. Для того чтобы получить поддержку Центра, можно обратиться любым удобным способом: по горячей линии: 8(800)302-3-203, по эл почте: export34@bk.ru или по адресу в Волгограде: проспект Жукова, 3.

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