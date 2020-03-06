Портрет волгоградки в цифрах: замуж выходит в 25 лет, рожает – в 28

Они выпускают в небо самолеты, руководят заводами, воспитывают детей, и вдохновляют – они такие разные, но все прекрасные женщины. Сколько их живет в Волгоградской области? Когда они выходят замуж и становятся мамами? Правда ли, что волгоградки живут дольше своих мужчин? Волгоградстат подготовил небольшой портрет наших женщин в цифрах. И вот, что «КП-Волгоград» из этого статистического отчета узнала…

Оказывается, в нашем регионе женщин больше, чем мужчин аж на 15,8%. На одну тысячу представительниц прекрасного пола на начало 2019 года приходилось 863 мужчины. Хотя есть одно «но»: до 40 лет в Волгоградской области преобладает мужское население.

- Это все потому, что мальчиков рождается больше, но женщины дольше живут, - поясняют в Волгоградстате. - Так, на начало 2019 г. в Волгоградской области на 1000 представительниц прекрасного пола в возрасте до 40 лет приходилось 1040 мужчин, а в возрасте 40 лет и старше уже только 722. В пенсионном возрасте число женщин превысило число мужчин более чем в 2 раза, а в возрасте 85 лет и старше - в 3 раза.

Еще одна «волгоградская особенность» - 78% наших женщин живут в городах, и только 22% (295,8 тысяч) – в сельской местности.

Средний возраст жительницы Волгоградской области - 43,8 года. Самые молодые женщины проживают в Палласовском районе (средний показатель - 39,4 года), а самые возрастные (в среднем 47,9 года) - в Руднянском районе.

К 20-ти годам волгоградки «созревают» для замужества. По статистике, чаще всего наши женщины создают семьи именно в возрасте 20-29 лет. Хотя средний возраст вступления в брак жительниц Волгоградской области в 2018 составил 28,5 года, в первый брак – 25,1 года.

- В 2018 году в области вступили в брак 13,1 тысяча женщин, из них впервые – 8,4 тысячи человек, повторно – 4,7 тысячи человек (356 вдовых и 4,4 тыс. разведенных), - констатируют эксперты. - Развод в 2018-м оформили 9,9 тысяч женщин, из них половина – в возрасте 25-39 лет.

К 25-ти годам волгоградки начинают задумываться о рождении ребенка. Статистика уверяет, что больше всего детей появляется на свет у женщин в возрасте 25-34 года – более 60% всех рождений. Средний возраст волгоградской мамы составил в 2018 году 28,4 года, при рождении первого ребенка – 25,4 года.

И еще немного статистики: в общей численности волгоградок 48,4% находятся в трудоспособном возрасте, 36% - старше трудоспособного, 15,6% - моложе трудоспособного. При этом живут, как уже сказали, волгоградки дольше мужчин: 107,8 тысяч волгоградцев уже перешагнули 80-летний рубеж, из них почти три четверти (79,3 тыс.) составили женщины.

- Как изменилась ситуация за последнее время, станет понятно после Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года, - добавляют в Волгоградстате.